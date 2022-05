NEVEROVATNO, ZVEZDINA PETORKA KAO DŽAJA I ŠEKI: Borjan, Rodić, Gobeljić, Srnić i Ben izjednačili se po broju titula sa LEGENDAMA

Osvajanjem 33. šampionske titule, čak pet fudbalera izjednačilo se sa legendama Crvene zvezde – Draganom Džajićem, Dragoslavom Šekularcem i Nenadom Milijašem, koji su pet puta bili prvaci države sa klubom.

Više titula ima čuveni Rajko Mitić koji je to učinio u šest navrata. Kapiten Milan Borjan, Milan Rodić, Marko Gobeljić, Slavoljub Srnić i El Fardu Ben, svakako su uz Milijaša, najtrofejniji fudbaleri Crvene zvezde od raspada Jugoslavije, a gledajući celokupnu istoriju, stali su rame uz rame i sa Džajićem i Šekularcem.

Važna pobeda protiv Voždovca u poslednjem kolu nacionalnog prvenstva ostaće zauvek u pamćenju petorici prvotimaca Zvezde, koji su se izuzetnim dostignućima zlatnim slovima upisali u istoriju crveno-belih. Koliko je ova generacija dominantna dovoljno govori i činjenica da ova petorka ima titulu više od istinske legende i četvrte Zvezdine zvezde – Vladimira Petrovića Pižona.

Crveno-beli dres prvi je zadužio desni bek Marko Gobeljić. On je debitovao na meču protiv Florijane u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a za voljeni klub je nastupio ukupno 168 utakmica, a uz to upisao i devet pogodaka i 19 asistencija.

Kapiten Milan Borjan, stigao je u Crvenu zvezdu u julu 2017. godine, a danas važi za najupečatljivijeg igrača kluba. Na Marakani je do sada zabeležio ukupno 227 mečeva, a na čak 111 uspeo je da sačuva svoju mrežu. Na utakmici protiv Voždovca, Borjan je ušao u istoriju Crvene zvezde po još jednom parametru, postigao je treći gol nakon što je uspešno realizovao jedanaesterac, i tako postao jedan od retkih čuvara mreže kojima je to pošlo za nogom.

Standardni levi bek Milan Rodić, zadužio je crveno-beli dres u isto vreme kada je to učinio i Borjan. Debitovao je u pobedi nad Spartom iz Praga, a do sada je upisao 196 utakmica i uz to postigao 11 golova i zabeležio 26 asistencija. Ušao je u srca navijača kao jedan od najstandardnijih i najborbenijih fudbalera.

Reprezentativac Komorskih ostrva – El Fardu Ben, došao je u klub šest meseci nakon navedene trojice. Do sada je u Zvezdinom dresu odigrao 181 meč, a sa 81 postignutim pogotkom našao se na večnoj listi strelaca Crvene zvezde. Pored toga, Ben se zlatnim slovima upisao u istoriju kluba kao najbolji inostrani strelac.

Dete Crvene zvezde – Slavoljub Srnić, ušao je u srca armije zaljubljenika u crveno-bele boje, kao jedan od najborbenijih i najpožrtvovanijih fudbalera. Pored nastupa u mlađim kategorijama, Srnić je dres voljenog kluba oblačio u nekoliko navrata, a ukupno je zabeležio 183 nastupa i uz to postigao 22 gola, a zabeležio je i 24 asistencije.

Prvotimci Crvene zvezde iz godine u godinu beleže fantastične uspehe i pišu istoriju kluba zlatnim slovima, a u klubu veruju da će tako nastaviti i ubuduće, te da će se naredne godine izjednačiti i sa legendarnim Rajkom Mitićem, po kojem stadion nosi ime.

