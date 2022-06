ZVEZDINA TOTALNA DOMINACIJA U SRPSKOM FUDBALU: Crveno-beli uzeli titule i u mlađim kategorijama, najbrojniji u svim selekcijama

Crvena zvezda ima najbolju omladinsku školu u zemlji. Mlađe selekcije crveno-belih dominantne su u Srbiji, pošto su osvojile sve uzrastne šampionate.

foto: Starsport©

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izneo je zanimljivu konstataciju tokom brifinga sa novinarima u sredu.

- U Superligi Srbije nema igrača koji odmah mogu da igraju u Zvezdi. Kada se pojavi mladi igrač, uvek napravimo analizu da li je bolji od ovih naših bisera iz omladinske škole i Grafičara. Pitanje je ima li boljih igrača od Lučića, braće Mituljikić, Lekovića ili Babića. Vidite i sami da dominiramo - istakao je ponosno Terzić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je u omladinskoj konkurenciji osvojila šampionsku titulu sa 70 bodova, četiri više od velikog rivala Partizana. Isti epilog viđen je i u konkurenciji kadeta, gde su crveno-beli iza sebe ostavili crno-bele sa bodovnom razlikom od pet bodova. Zvezdina deca bila su dominantna i u mlađim uzrastima.

foto: Starsport

Sve se to posle preslikalo u mladim selekcijama reprezentacije Srbije. U omladinskoj reprezentaciji, kod selektora Aleksandra Jovića, igrači do 19 godina, koja je u četvrtak u kvalifikacijama za EP pobedila Holandiju u gostima rezultatom 2:1, Crvena zvezda ima osmoricu fudbaler, a to su Stefan Leković, Andrej Đurić, Uroš Lazić, Nikola Stanković, Jovan Mituljikić, Nikola Knežević, Nikola Mituljikić i Nemanja Motika. Valja pomenuti da je golman Marko Ćopić koji brani za Sombor igrač Crvene zvezde, dok je Marko Lazetić zimus napustio Marakanu i za 4.000.000 evra prešao u Milan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kadetska reprezentacija Srbije, igrači do 17 godina, koje vodi selektor Radovan Krivokapić ostvarila je zapažen rezultat na EP u Izreaelu, gde je u polufinalu posle dvostrukog vođstva i nakon remija 2:2, nesrećno poražena od Holandije posle penala. U toj selekciji Crvena zvezda imala je šestoricu reprezentativaca, a to su bili Aleksej Vukičević, Kosta Nedeljković, Jovan Šljivić, Mateja Radonjić, Mateja Bubanj i Jovan Mijatović.

U mladoj reprezentaciji kod selektora Gorana Stevanovića,koja je 2. juna igrala protiv Francuske u kvalifikacijama za EP, bila su dva reprezentativaca iz Crvene zvezde, golman Miloš Gordić i vezni fudbaler Petar Stanić. Tandem koji je ove sezone osvojio duplu krunu sa klubom i koji je imao ozbiljnu minutažu u Superligi, gde su za crveno-bele igrali kao bonus igrači.

Kurir sport/A. R.