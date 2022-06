REKAO JE DA SAM KU*VA I DA ĆE MI SLOMITI NOGE! Skandal u Švedskoj: Haland tvrdi da mu je Milošević brutalno pretio!

Reprezentacija Norveške savladala je na gostovanju Švedsku 2:0 u drugom kolu grupe B4 u Ligi nacija, a junak novog trijumfa bio je dvostruki strelac Erling Haland.

Nakon meča Haland je otkrio da mu je švedski fudbaler srpskih korena, Aleksander Milošević, uputio brutalne pretnje tokom meča.

"Prvo me je nazvao ku*vom, što ja nisam. Nakon toga mi je rekao da će mi slomiti noge. Minut kasnije sam postigao gol, to je bio lep osećaj, nadam se da neće slomiti svoje noge", rekao je Haland za TV2.

Milošević negira optužbe slavnog Norvežanina.

"Ne želim da gubim vreme na stvari koje su izgovorene na terenu. Ja ne govorim i ne razumem norveški, ne znam razume li on švedski... To nije nešto što sam izgovorio i nešto što podržavam. To je sve što imam da kažem. Sve što se tamo dogodilo ostavljam iza sebe", poručio je Milošević.

foto: Profimedia

Iako je prošao mlađe selekcije naše reprezentacije, odlični štoper AIK-a ipak je odlučio da brani boje seniorske reprezentacije Švedske. Milošević je rođen 1992. godine u Stokholmu. Otac Goran je Srbin rođen u selu Đurđeva nadomak Rače Kragujevačke, a majka Monika je Šveđanka

Kurir sport