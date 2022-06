STOLICA ŠOKIRAO ODGOVOROM O TROFEJIMA I ZVEZDI: Moj cilj su NASMEJANI navijači Partizana!

Stolica je u jednom delu konferencije naveo da će mu jedan od ciljeva biti i da vrati navijače na stadion i da ih "skloni od priča koje štete samo Partizanu".

"Da ih vratimo kvalitetnom igrom, principima i odnosom prema dresu koji svi najviše volimo. Tu smo za klub, tu smo da služimo i tako će biti od mog prvog do poslednjeg dana", rekao je on.

Na pitanje da li navijači naredne sezone mogu da očekuju neočekivano, on je odgovorio: "Mi smo tu da očekujemo - očekivano".

"Očekivano je to da ćemo mi sigurno izlaziti svaku utakmicu da pobedimo, mi ćemo sigurno izlaziti sa našom idejom, sa našim stavom, sa našim principima igre koji će siguran sam pobrati simpatije pravih navijača Partizana. Navijači će dobiti - da sa zadovoljstvom gledaju svoju ekipu. Sva druga nezadovoljstva i stvari na koje mi ne možemo da utičemo ostavićemo sa strane i biti i ostati ponosni Partizanovci", naveo je on.

foto: @starsport

Na pitanje šta bi odabrao - duplu krunu uz pobedu protiv Crvene zvezde ili trofej u Ligi Evropa - Stolica je naveo da obe te mogućnosti na kraju imaju isti cilj.

"Moj cilj je da vidim pune tribine nasmejanih ljudi koji će podržavati Partizan i biti sa nama u radosti i tuzi. To je ono što bih zamenio za sve ovo što ste rekli, jer će to biti put kako da dodjemo do ciljeva. Osvajanje trofeja uvek mora da bude ispred Partizana", rekao je Stolica.

Upitan kasnije konkretno da li mu je cilj titula, on je odgovorio: "Moj cilj je, konkretno, da pobedjujem svaku utakmicu".

