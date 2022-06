SIVIĆ ZADOVOLJAN Fudbaleri Radničkog otputovali na pripreme u Sloveniju!

Nakon deset dana rada u Nišu, ekspedicija Fudbalskog kluba Radnički danas je otputovala u Sloveniju, u Pohorje, gde će obaviti glavni deo priprema pred početak nove sezone, koja startuje već 9. jula.

Šef stručnog štaba Tomislav Sivić je pred put u Sloveniju podneo raport o dosadašnjem radu i prelaznom roku i najavio dalje planove do početka sezone.

-Zadovoljan sam sa urađenim u dosadašnjem delu priprema. Prethodnih deset dana u Nišu iskoristili smo za maksimalan rad, jer je poznato da će ovogodišnje pripreme trajati najkraće, a prvenstvo početi nikad ranije zbog Svetskog prvenstva u novembru i decembru u Kataru. Imajući u vidu veliki broj izazova, a tu mislim pre svega mislim na nastup u Evropi, učinili smo sve da se što pre i u svakom pogledu konsolidujemo i da od igračkog kadra koji imamo sačinimo jedan kompaktan i jak kolektiv. Energija koju su fudbaleri pokazali u radu tokom prve faze priprema i elan svakog pojedinca na treninzima obećavaju vrhunske rezultate i ubeđen sam da ćemo uspeti u nameri da stvorimo uigran i ubojit sastav, koji će igrati napadački. Imamo malo vremena, tako da smo pararelno radili i na sticanju snage i na pravljenju igre. Sada ćemo u Sloveniji imati sjajne uslove i očekujem da sve bude u najboljem redu kada počne sezona- rekao je Sivić.

Nišlije će tokom boravka u Sloveniji odigrati četiri kontrolna meča protiv slovenačkog Radomlja, bugarske Marice iz Plovdiva, rumunske Ute Arad i poljskog Slaska iz Vroclava.

-To su rivali po meri za fazu priprema u kojoj se nalazimo i smatram da će nam ove utakmice dobro poslužiti u nameri da se što bolje “namestimo” za start sezone- jasan je Sivić.

Potom je strateg Radničkog govorio o igračkom kadru.

-Na raspolaganju imam dobre fudbalere sa velikim mogućnostima i uz novajlije koji su u međuvremenu stigli, stvorili smo veoma jaku konkurenciju za najbolji sastav. U dogovoru sa rukovodstvom kluba, sačuvali smo jezgro tima iz prethodne sezone, a skoro stopostotno realizovali nameru da angažujemo baš ono što nam nedostaje za jedan kvalitetan sastav. Dogovor je da se oslonimo na golmane koji su već u Radničkom Dujmovića i Drobnjaka, da u klubu ostanu u klubu iskusni Pejović, Arsić Jamkam, Aksentijević, Mićibući, Škrbić, Mlađović, Mesarović, Savić, Tomić i drugi. Veoma je važno što je sa nama ostao Stefan Mitrović. Ja bih voleo da on bude tu tokom cele sezone, ali sam svestan da je on igrač na ceni i da bi njegovom eventualnom prodajom klub obezbedio finansijsku stabilnost za nerednih nekoliko godina. Uspeli smo da dovedemo prekaljenog vezistu Marjanovića, te napadača Petrova, krilnog igrača Dimića i mladog francuskog levog beka Maku Gakua. Videćemo da li je to i kraj sa pojačanjima, jer ako se ukaže prilika da angažujemo još jednog iskusnog fudbalera koji će odmah biti u konkurenciji da igra i pomogne, to ćemo i učiniti. Imamo mali problem sa Jamkamom, koji se razboleo po povratku iz Kameruna. On će ostati u Nišu dok se ne oporavi, a očekujem da nam se uskoro priključi u Sloveniji- istakao je Sivić.

Radnički će se naredne sezone takmičiti na tri fronta. U Superligi Srbije, Kupu Srbije i u kvalifikacijama za UEFA Ligu konferencije.

-Imamo užasno težak raspored na početku Superlige. U prvom kolu gostujemo Crvenoj zvezdi, u drugom dočekujemo Partizan i prosto nije moglo da bude gore. Sledeća sezona u šampionatu Srbije će po mnogo čemu biti istorijska. Imamo direktno mesto u Ligi šampiona, a trećeplasirani će najverovatnije imati zagarantovanu jesen u Evropi i mi moramo da pokušamo da budemo u konkurenciji do samog kraja. Ovaj raspored nam neće mnogo pomoći, jer bi rivali, koji se dosta pojačavaju, mogli odmah da se odvoje od nas, a nije lako posle juriti bodovni zaostatak. No, šta je tu je. Igraće se 37 kola i svako će imati svoju šansu. Mi ćemo svakako pokušati da načinimo makar jedno iznenađenje u uvodna dva kola. Što se tiče Evrope, ne bih još detaljisao, pošto ne znamo ko će nam biti rival. Sačekaćemo dvomeč između malteške Gzire i Atletika iz Andore i onda ćemo govoriti o tome. Mi ćemo imati svoje ljude na tim utakmicama, dobiću temeljnu analizu i verujem da ćemo se pripremiti na najbolji mogući način. Cilj Radničkog je da, za početak, prođe u treće kolo kvalifikacija i daćemo sve od sebe da to i uradimo. Kada je reč o Kupu Srbije, još je rano da govorimo o tom takmičenju. Ali kada dođe vreme za njega i tu ćemo imati visoke ambicije- jasan je iskusni stručnjak.

Sa Čaira su danas u Sloveniju otputovala 22 fudbalera i kompletan stručni štab Radničkog. Posle poslednjeg treninga određen je spisak fudbalera za ovaj deo priprema. Na njemu su: Dujmović, Drobnjak, Stevanović, Aksentijević, Savić, Mlađović, Marković, Jovičić, Pejović, Mesarović, Mićibući, Mitrović, Živojinović, Štulić, Jovanović, Dušanić, Tomić, Petrov, Dimić, Marjanović, Arsić i Gaku. Jamkam će se priključiti kada se oporavi od bolesti.

Na Pohorje je otišao i kompletan stručni štab na čelu sa novim šefom Tomislavom Sivićem i u kojem su pomoćni treneri Vujadin Radenković i Vladimir Đorđević, trener golmana Zaviša Pejić, kondicioni trener Đorđe Čoralić, sekretar stručnog štaba Milan Cvetanović i sportski direktor Aleksandar Jovanović.

