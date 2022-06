PAO POTPIS! Filipović zvanično igrač Partizana: Dajem 100% sebe da dođemo do trofeja!

Aleksandar Filipović, nekadašnji igrač Bate Borisova, Voždovca i Jagodine, danas je zvanično postao novi igrač Partizana.

Dok su crno-beli na drugom delu priprema u Sloveniji, Filipović se oprostio od svog dosadašnjeg kluba i u Beogradu, u prepodnevnim časovima, obavio lekarske preglede, a potom i zvanično potpisao za Partizan.

Filipović je polivalentan igrač, te može da pokriva kompletnu zadnju liniju, beka i štoperske pozocije. Sa crno-belima je potpisao ugovor na 3 godine.

"Kada sam dobio poziv Partizana, znao sam da moram da iskoristim tu priliku, jer se ona ne ukazuje često. Veoma sam srećan što ću biti deo ovako velikog kluba! Daću sve od sebe da opravdam očekivanja uprave kluba! Ponovni susret sa šefom Stolicom me jako raduje, veoma smo lepo sarađivali u Voždovcu i veoma mi je drago što opet imam priliku da sarađujemo. Imali smo puno lepih momenata u Voždovcu, sada se nadam da će ih biti puno više! Želja je da pomognem klubu u ostvarivanju ciljeva! Znam da su to najviši mogući ciljevi i spreman sam dati sto posto sebe na svakom treningu i utakmici, kako bismo došli do trofeja", poručio je Filipović.

foto: FK Partizan

Filipović će u Partizanu nositi dres sa brojem 26.

Kurir sport