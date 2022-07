OHI SE VRAĆA U TIM CRVENE ZVEZDE: Stanković će Norvežaninu dati minute u meču protiv Kolubare!

Crvena zvezda će sutra od 20.00 časova dočekati Kolubaru na stadionu “Rajko Mitić” u okviru drugog kola Superlige Srbije. Šef stručnog štaba Dejan Stanković odgovarao je na pitanja medija pred naredni duel.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Svako prvenstvo je posebno i svako je za sebe. Kolubara nije ista, a ni mi. Svaka utakmica je zahtevna, prednost je što smo imali “dugu” nedelju, mogli smo da odmorimo, radimo i da na “miru” spremimo utakmicu. Put nam je jasan. Prve dve utakmice kod “kuće” i otvaranje prvenstva mora da bude sa miksimalnim brojem bodova. To nam je cilj i tome težimo - počeo je Stanković.

Govorio je Zvezdin strateg o narednom protivniku ekipi Kolubare, koja je u prethodnoj rundi remizirala sa kragujevačkim Radničkim na svom terenu.

- Odigrali su dosta korektnu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca. Mogli su i bolje da prođu. Siguran sam da na svom terenu igraju jedan stil fudbala, a mislim da je u gostima taj stil možda isti, ali malo defanzivniji. Kao celina i tim imaju jasne ideje, zajedno sa Dejanom Đurđevićem koji takmičarski trener, kao i tokom karijere jedan borac, zna da motiviše, pripremi ekipu na najbolji način. Od cele ekipe Kolubare očekujem jak otpor.

Fudbaleri rade punom parom, a Mister za naredni meč neće moći da računa samo na štopera Radovana Pankova.

- Samo na Radovana Pankova. Ohi se vratio u trenažni proces, odradio je dva treninga sa nama. Ne verujem da će početi utakmicu, ali da će imati minutažu to je sigurno.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Na pitanje ko će zauzeti mesto “bonus” fudbalera jasan je bio Dejan Stanković.

- Standardan je Strahinja Eraković.

Zvezdina škola je fabrika talenata, a šef stručnog štaba ima veliko poverenje u “đaka” fudbalske akademije koji prikazuje sjajne partije.

- Mladi Stanković je dete Crvene zvezde, momak koji ima nestvarnu volju. Njegove fizičke karakteristike su fenomenalne, želi da uči, napreduje i radi za tim. Svestan je da je dosta pozicija popunjeno sa sjajnim igračima, koji prave razliku. Rekao mi je Mister bilo gde, ako treba i na gol ću ići. Kada neko ima takav stav i pristup, mnogo je lako raditi sa njim. Igrao je desnog beka, na dosta treninga smo ga koristili na toj poziciji. Momak čije su fizičke predispozicije na visokom nivou, dosta se pojavljuje u napadu i odbrani. Kada se igra u poslednjoj liniji odgovornost je dosta veća, sada se radi na njegovoj adaptaciji na desnom beku. Iako može da igra veznog i krilo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Naglasio je trener Dejan Stanković da Zvezdin dres nosi posebnu “težinu” kao i pritisak.

- Zavisi od igrača do igrača. Što se pre adaptiraš na ceo ambijent, što znači svlačionica, način rada i života, lige, zahteva i ciljeva - to će ti biti lakše. Možda neko podceni prvenstvo i kvalitet, ali kada dođeš u Crvenu zvezdu vidiš koliko je ona velika, koliko su ti zahtevi teški i koliko ima pritiska. Neko to ne uspe da iznese, a neko ne. Ne vidim tu krivicu ni kod koga, jednostavno ako se neko ne snađe bolje da nastavim putem negde drugde.

Ističe Mister da raniji početak prvenstva omogućiće timu da tempira formu za početak kvalifikacija.

- Prateći rezultete koji su bili u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona deluju mi mnogo lepo i dosta nestvarno. Zvezda je to izborila za sebe, povlašćen status u trećem kolu, kao i u četvrtom kolu Lige šampiona. To je Zvezda uspela uz dosta znoja i “krvavog” rada da bi došla u ovu poziciju. Na nama je velika odgovornost, zahtev i pritisak, ali dobro je što imamo samo prvenstvo da možemo da uđemo u formu za utakmice od velikog značaja za Crvenu zvezdu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Žreb za Ligu šampiona je zakazan za ponedeljak 18. jula, a Dejan Stanković ističe da će njegov tim biti spreman za početak kvalifikacija.

- Nemam lične želje. Dosta puta smo pričali pred žreb koga bi želeli, pa taj neko dođe i ispostavi se da nije tako kako smo gledali na papiru. Bitno je da mi budemo spremni za bilo kog protivnika - zaključio je Stanković.

Kurir sport