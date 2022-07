ŽELI DA SE POŠTUJU NJEGOVA PRAVILA: Fernandešu se dopada strogi način rada novog trenera Junajteda

Fudbaler Mančester junajteda Bruno Fernandeš pohvalio je strogi način rada novog trenera Erika ten Haga i ocenio da jasna filozofija holandskog stručnjaka može vratiti uspeh klubu sa Old Traforda.

Ten Hag je ovog leta preuzeo Mančester junajted, sa kojim je ostvario tri pobede na pripremama, protiv Liverpula, Melburn Viktorija i Kristal Palasa.

"On želi da se poštuju njegova pravila, mnogo zahteva od nas i želi da svi zajedno radimo iste stvari. Svi znamo da moramo da budemo na istoj strani, a ako tako ne bude, nećemo biti u timu. To je dobra stvar jer, ako želiš uspeh, kao ekipa moramo da budemo složni. On unosi disciplinu, ali i daje fudbalerima slobodu da sami biraju", rekao je Fernandeš za Skaj.

Fernandeš je naveo da su igrači svesni da moraju da poštuju trenerova pravila i da je to jedini način za uspeh.

"On ima svoja pravila koja moramo da poštujemo, ali želi i da stariji igrači preuzimaju deo odgovornosti. On je strog, čvrst, ali je istovremeno i lak za ćaskanje. Glavna stvar je pratiti šta on želi, ima pravu liniju kojom želi da ide tim i želim da pratimo tu liniju pošto mislim da tako možemo da budemo uspešni. Ako svi shvatamo da moramo da poštujemo pravila, ono što trener zahteva i šta ekipa zahteva i zbog toga će ovaj tim imati uspeha", dodao je portugalski fudbaler.

"Mislim da će na kraju sezone svi biti srećni ako budemo uradili sve što on hoće da uradimo", rekao je Fernandeš.

Junajted će ove sezone igrati u Ligi Evropa, pošto je zauzeo šesto mesto u Premijer ligi sa 35 bodova zaostatka za šampionom Mančester sitijem.

Junajted je osvojio 58 bodova, najmanje otkako je osnovana Premijer liga 1992. godine.

(Kurir sport/Beta)