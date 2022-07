TO JE STAV KLUBA, A I DOBRO JE KAD SI NA SLATKIM MUKAMA: Stanković govorio o "problemima" pred Lučane: Pešić i Mitrović? Igraće!

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra u Lučanima ekipi Mladosti, u utakmici trećeg kola Super lige Srbije.

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je na "slatkim mukama" kada je reč o startnoj postavi za predstojeću utakmicu i dodao da će novajlije Aleksandar Pešić i Stefan Mitrović igrati u Lučanima.

"Svi smo na slatkim mukama, ali to je stav Crvene zvezde kao kluba, da se raste iz dana u dan, da se jača konkurencija na svakom mestu i da se podmladi tim. To je naš prirodni put i zadovoljan sam, a svakako da je dobro biti na slatkim mukama kada imaš fenomenalnu grupu igrača koja može da iznese godinu na leđima. Na nama je samo da napravimo pravi odabir", rekao je Stanković.

"Što se tiče novajlija, možemo ih očekivati na terenu... Mitrović je u takmičarskom ritmu, tu nema problema. Pešić je odigrao dve prijateljske utakmice po 45 minuta, posle imao prehladu koja ga je odvojila od terena, a sa nama je odradio tri treninga. Svakako ga možemo očekivati", dodao je on.Crveno-beli su novu sezonu počeli sa dve pobede, odnosno šest bodova, dok Mladost ima samo bod.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Dosta puta smo igrali protiv Mladosti i oni gaje specifičan način fudbala. Dosta pokrivaju jedan na jedan po terenu, ne znam da li se to promenilo ove godine, možda malo manje rade direktan presing", rekao je Stanković.

"Zvezda mora da ide na sva tri boda, nema izgovora i prepreka da se dođe do cilja", dodao je on.

Trener Zvezde je naveo da je zadovoljan što je utakmica zbog velikih vrućina odložena za jedan i što će se igrati u večernjem terminu. "Sigurno neće biti vruće kao što je trebalo da bude, a mi ćemo gledati da budemo na našem nivou", rekao je Stanković.

Govorio je Stanković i o statusu Mustafe Ibrahima i Vladimira Lučića.

"Videćemo što se tiče pozajmica za njih, jer prelazni rok još traje i sklapamo kockice da to bude perfektan mozaik ekipe koja će pokušati da ispiše istoriju. Još pričamo i ima vremena za konačne odluke", rekao je Stanković.

Crvena zvezda će kvalifikacije za Ligu šampiona početi protiv pobednik duela luksemburškog Didelanža i jermenskog Pjunika. Prvi meč pripao je Luksemburžanima u gostima - 1:0.

"Gledali smo malo utakmicu, jer smo u to vreme imali trening. Do tad, nas čekaju utakmice sa Mladosti i sa Radnikom. Kada saznamo ko je rival, detaljnije ćemo analizirati. Svakako da je ogromna prednost što ćemo do prve evropske utakmice odigrati četiri prvenstvena meča. Prednost je i što je ekipa na broju", rekao je Stanković.

"Zahvalio bih se direktorima Zvezdanu Terziću i Mitru Mrkeli, jer su odradili odličan prelazni rok u pravom trenutku za trenera, jer ih imam sve na broju pred početak kvalifikacija. Ulogu favorita ne izbegavamo, nije to naš način, ali ima vremena do toga", dodao je on.

Utakmica između Mladosti i Crvene zvezde igra se sutra od 21.00.

Kurir sport/Beta