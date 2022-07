DRAGAN ĐURIĆ GRMI! MA, BOLI NJIH DU*E: Vučelić, Vazura i Iliev moraju da idu, njima više NIKO NE VERUJE!

Nema mira u Humskoj. Loš start u Superligi, posle tri kola Partizan zaostaje četiri boda za Crvenom zvezdom, a tek mu predstoje teške utakmice u prvenstvu i Evropi. Bivši predsednik kluba Dragan Đurić pre dva meseca u Kuriru je upozoravao na ovakav scenario i bio je u pravu.

foto: Zorana Jevtić

Dragan Đurić u razgovoru za naš portal tvrdi da Partizan više nema vremena, da su potrebne korenite promene u klubu. Proziva aktuelno rukovodstvo i traži njihovu smenu, dok za trenera Iliju Stolicu kaže da nije kriv.

- Šta sam vam pričao? Nažalost, bio sam u pravu! Nisam srećan zbog toga, jer mnogo volim Partizan. Vidi se kraj, a prvenstvo je tek počelo. Nažalost, kraj se ne vidi onima koji su najodgovorniji, onima koji vode klub. Ako se ovako nastavi, borićemo se za treće mesto - počinje razgovor Dragan Đurić i nastavlja:

- Partizanu su potrebni ozbiljni rukovodioci. Koliko znam država nikada nije davala više novca Partizanu, nego što je to sada slučaj. A, gde su te pare? Na šta su potrošene? To je ključ problema. Zašto se dovode u Partizan igrači koji nemaju kvalitet? Pa, vidite ovog malog Belića. Nemam ništa protiv tog momka, ali on nije igrao za Čukarički, kako da igra u Partizanu?! Jel mi to postajemo ispostava za male klubove? Zamislite kolika je to drskost. Dovesti takvog igrača...

foto: Zorana Jevtić

Nije trebalo Draganu Đuriću postavljati pitanja.

- Svi su krivi! Oni koji vode Partizan! Od Vazure, Vučelića, do Ilieva... Da se razumemo, trener nije ništa kriv, ili snosi najmanju krivicu. Ilija Stolica je mučenik! On ima lepu zamisao igre, ali je problem što nema fudbalere. Njega je najlakše oterati. Iliev i Vazura su dovodili igrače. Partizanov problem je igrački kadar, sve drugo može da se pegla. Zvezda ima pet, ili šest veznih igrača koji su klasa, mi to nemamo. Da se razumemo, sve se rešava na terenu. Pustite te alibi priče ljudi koji vode Partizan.

Nastavio je Dragan Đurić da proziva čelnike Partizana.

- Niko ne veruje Vučeliću i ekipi! Navijači su u pravu. Ali, znate li koliko je njih briga, za to šta kažu navijači. Boli ih du*e, za sve! Navijači su rekli da im je ovo poslednja opomena. Videćemo... Čisto sumnjam. Treba cela uprava da ode, bilo bi dobro da poslušaju Toleta Karadžića.

foto: Starsport

Domaće prvenstvo vodi sledeće sezone prvaka direktno u Ligu šampiona, što znači zaradu od 25.000.000 evra.

- Rekao sam to u vašem listu pre nešto manje od dva meseca. Ali me izgleda niko nije čuo. Ovo je najznačajnije prvenstvo u istoriji. Za mesec dana, Partizan dočekuje Zvezdu. Ako izgubi tu utakmicu sve je gotovo. Neverovatno je da mi titulu gubimo posle četiri, ili pet kola.

Prvi derbi ove sezone biće igran u Humskoj. Po rasporedu 31. avgusta u devetom kolu Superlige. Zanimalo nas je šta misli Dragan Đurić. Ko će pobediti?

- Šta da predviđam... Derbi je derbi. Svašta može da se desi. Ali, treba biti realan. Nažalost, Zvezda ima bolji tim. Teškom mukom to izgovaram, ali to je istina. Doveli su dobra pojačanja, a mi... Ništa! Sve krš do krša! Sve istrošeni igrači! Tanka priča! Partizan nikada ovako loš tim nije imao.

Kurir sport / A. Radonić