MORAŠ DA IMAŠ MU*A DA TO KAŽEŠ! Lalatović BRUTALNO isprozivao Lazetića: Izigravaš velikog Murinja po Srbiji...

Šef stručnog štaba Borca iz Banjaluke, srpski fudbalski stručnjak Nanad Lalatović, žestoko je isprozivao trenera TSC-a Žarka Lazetića zbog izjave koju je dao nakon remija sa Partizanom.

Podsetimo, Lazetić je posle gostovanja u Humskoj indirektno "pecnuo" Lalatovića kada je rekao da se nikada neće dogoditi da dođe u dresu "crno-belih" na utakmicu sa decom i da igra da izgubi.

"Žarkovu izjavu mi je skoro neko pokazao, stvarno nisam znao da je to rekao. On je brat Nikole Lazetića, s kojim sam popravio odnos, Cenim ga kao trenera i nikada ga ne bih spomenuo, kao ni njegovu decu. On je rekao jedan od trenera, a ja bih mu poručio, ako si toliko hrabar, kaži, Nenad Lalatović je izveo decu", rekao je Lalatović za "Glas Srpske" i dodao:

"Moraš da ima m**a da to kažeš, a ne da okolišaš".

Nenad Lalatović je treneru TSC-a poručio da mu više ne spominje decu.

"Izigravaš velikog Murinja po Srbiji. Možeš da pričaš o meni, kad napraviš neki veliki rezultat, kao što sam ja napravio, kad napraviš ime i prezime kao što sam ja to uradio. Zameram mu jednu stvar, odličan je trener, odličan momak, ali moje sinove je sad spomenuo i nikad više. I opet ću to uraditi, opet ću izvesti svoju decu na Marakanu'", rekao je Lalatović.

Podsetimo, Lalatović je 2018. godine kao trener Čukaričkog obukao sinovima Zvezdine dresove i došao na meč sa crveno-belima. Čukarički je na tom meču ubedljivo poražen rezultatom 3:0.

"Doveo sam ih da vide gde im je tata igrao, da vide kako je Zvezda veliki klub i voleo bih da jednog dana zaigraju na 'Marakani' i da budu uspešniji od mene", rekao je tada kontroverzni fudbalski stručnjak.

Kurir sport