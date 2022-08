EVO KAKO BI LALATOVIĆ SPASIO CRNO-BELE! Hit plan trenera Borca: Da sam ja lično, Nenad Lalatović, u upravi Partizana... (VIDEO)

Trener Borca iz Banja Luke, Nenad Lalatović, otkrio je na koji način bi postupio da je odgovoran za dešavanja u Partizanu.

Crno-beli prolaze kroz izuzetno buran period, a erupcija vulkana dogodila se u četvrtak uveče kada su navijači napravili niz incidenata za vreme i posle utakmice protiv AEK-a iz Larnake.

Partizan je šokantno ispao iz kvalifikacija za Ligu Evrope i igraće u plej-ofu za Ligu konferencija, a Lalatović je, neposredno pred utakmicu ekipe iz Humske protiv Kiprana gostovao u podkastu "Radio Sportbox" na Youtube kanalu "RTRS".

Dobio je pitanje o situaciji u klubu čiji ga navijači ne vole, a čini se da je razmišljao o tome kako bi reagovao da se našao na mestu rukovodećih funkcionera u Humskoj.

- Ja da sam sada u upravi Partizana, ja lično, Nenad Lalatović, javno bih izašao i rekao "hoću da pravim pozajmicu, pet ili sedam miliona evra". Sve bih uložio u igrače i zadužio bih se ako treba, neka i propadne ta investicija, ali bih znao da ulažem u to da bih ušao u Ligu šampiona koja donosi 30 miliona. Meni je neshvatljivo da se Partizan najslabije pojačao, a da ima ispred sebe sezonu koja donosi ogroman profit. Taj profit da bi se ostvario mora da se uloži debelo. Dovedeš prava pojačanja koja zaslužuju da igraju u Partizanu i koja mogu da donesu nešto Partizanu - rekao je Lalatović i dodao:

- Tih sedam miliona uložiš, ako uđeš u Ligu šampiona zaradio si 23, a sedam si vratio. To je rizik koji mora da se napravi da bi se uspelo. Crvena zvezda plaća debelo. Doveli su Pešića, ko zna koliki ugovor ima, doveli su i Kangvu. Zamislite koji su to igrači sa kakvim ugovorima.

Kada je voditelj upitao da li postoji šansa da se prevaziđe sukob između njega i Partizana, rekao je sledeće:

- Ja stvarno nemam sukob. Uživam u tim utakmicama. Znam da me čeka haos tamo, ali idem, baš me briga neka vređaju. To mi daje dodatni motiv i onda sam ja još srećniji kada ih pobedim - zaključio je Nenad Lalatović.

Kurir sport