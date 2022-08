NIŠLIJE GOSTUJU U SURDULICI Mrkić: Nadam se povoljnom rezultatu protiv Radnika

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Saša Mrkić rekao je da njegov tim očekuje težak meč protiv Radnika, ali da se nada pozitivnom rezultatu.

"Između nas i Radnika nema nepoznanica. Očekuje nas duel protiv jedne motivisane, borbene i agresivne ekipe i pred nama je težak posao. Verujem u momke, verujem u ovo što smo počeli da radimo i nadam se povoljnom ishodu po nas u nedelju. Svakodnevno pričamo o greškama koje su do sada pravljene, radimo na tome da se ekipa psihički podigne. Život ide dalje, dolaze novi izazovi i igrači moraju da zaborave šta se do sada dešavalo. Jedna pobeda je najbolji lek i nadam joj se u Surdulici", rekao je Mrkić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri niškog Radničkog gostovaće u nedelju ekipi Radnika u Surdulici, u meču sedmog kola Super lige Srbije.

Radnički je pretposlednji 15. sa dva boda, a Radnik je sa istim učinkom na poslednjem mestu.

Mrkić je na klupi Radničkog debitovao u sredu u zaostalom meču trećeg kola Super lige Srbije, a njegov tim je u Lazarevcu poražen od Kolubare sa 1:0.

"Posle kiše bi konačno trebalo da dodje i malo sunca u naš tim. Moram malo da se vratim na meč sa Kolubarom. Imali smo veliki peh i mnogo problema. Povredio nam se Aksentijević (Nikola) pred sam početak, potom smo nesrećno sami sebi dali gol, a onda smo imali dominaciju u svim statističkim parametrima i nismo uspeli da dodjemo do pozitivnog rezultata", dodao je Mrkić.

Novi trener niškog tima ističe da je vreme da ekipa počne da osvaja bodove.

"Uočio sam nedostatke unutar tima na toj utakmici i potrudićemo se da sve to ispravimo u Surdulici", rekao je on.

Mrkić je dodao da će Aksentijević biti spreman za Radnik, a da u timu neće biti štopera Antona Tolordave.

"Imamo problem sa štoperima, to nije tajna i odlučio sam da malo odmorim Tolordavu, koji je ušao u seriju 'kikseva' i potrebno mu je da se malo smiri i ohladi glavu. Vraća nam se Dimić (Stefan) nakon lakše povrede i računam da će on moći da odigra makar drugo poluvreme i oplemeni vezni red svojom kreacijom", rekao je on.

Nakon što su raskinuti ugovori sa golmanima Markom Drobnjakom i Filipom Dujmovićem, za niški tim će braniti Dimitrije Stevanović.

"Što se tiče golmana, braniće mladi Stevanović, jer nemam informaciju da ćemo angažovati nekog iskusnijeg čuvara mreže do ovog meča sa Radnikom. Ostali su spremni, ali ne bih sada o prvih 11. Odluku ću doneti na dan utakmice. Treba još da isprobam neke varijante, mnogo nam je važna ova utakmica", zaključio je Mrkić.

Meč između Radnika i Radničkog iz Niša igra se u nedelju od 18.00.

(Beta)