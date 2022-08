"KAO DA SAM PROKLET! SRAMOTA!" Slavni Bosanac 3. put dobio otkaz pošto je izborio put na Mundijal: Šta će o meni misliti ljudi?!

Iskusni bosanski stručnjak Vahid Halihodžić treći put je dobio otkaz pošto je izborio plasman na Svetsko prvenstvo.

Fudbalski savez Maroka nedavno je otpustio iskusnog trenera iako je ispunio cilj i odveo ih na najveću fudbalsku smotru.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da Halihodžić ostaje bez posla pred SP. Naime, na Svetska prvenstva odveo je i Japan i Obalu Slonovače, ali ih nije vodio na završnom turniru.

U Intervjuu za "Dnevni avaz" osvrno se na nedavni raskid saradnje sa Marokom i otvoreno govorio o svom "prokletstvu".

"To mi se događa već treći put, a to je previše. Nešto neobjašnjivo, s jedne strane. Ma ja znam šta je bilo, ali da se to ponovi treći put, kao da sam proklet. Nikome se to nije dogodilo, ni kao igraču ni kao treneru. Treba to shvatiti, svariti. To je čak i jedna vrsta sramote, šta će o meni misliti ljudi. A ja sam samo radio svoj posao i nisam dao da mi neko određuje ono što je moj posao. To je to", izjavio je Halilhodžić.

Iskusni stručnjak je dobio otkaz jer nije hteo da vrati fudbalera Čelsija Hakima Ziješa u reprezentaciju.

"Zašto ne bih prihvatio dobar savet, da smatram da je on dobar za tim? Samo bi budala bila protiv toga da ne uvaži dobar savet. Međutim, ako vidiš ili oceniš da to nije dobro za tvoju ekipu, onda je stvar jasna", ispričao je Halilhodžić.

Kurir sport