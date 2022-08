MAKABI PADA PRED 55.000 DELIJA! Crvena zvezda večeras (21.00) kreće u juriš na Ligu šampiona! Ovaj SASTAV ruši prvaka Izraela

Crveno-beli jure protiv prvaka Izraela gol minusa iz prvog meča (2:3), a vetar u leđa imaće sa krcate Marakane!

Na- na-na-na, Liga šampiona - ako se ovi stihovi budu čuli na Topčiderskom brdu večeras oko 23 časa ili možda i kasnije, to će značiti samo jedno - Crvena zvezda je ponovo u Ligi šampiona!

Ali... Za to će biti potrebno da padne Makabi! Izraelski tim ima prednost iz prvog meča od 3:2.

Neuspeh ili dobar put

Revanš utakmica plej-ofa za Ligu šampiona Crvena zvezda - Makabi igra se večeras od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“. Zvezda juri gol minusa i nema sumnje da će na krilima 55.000 navijača napasti rivala već od prvog minuta.

- Svaka utakmica je za sebe i svaki stadion je za sebe. Mi to poštujemo, ali obožavamo da igramo na Marakani. Pričao sam i prošle godine, dok su bile kvalifikacije, i dok smo igrali protiv jakih timova, da se možda rivali neće uplašiti atmosfere na Marakani, i da to zavisi od igrača i ekipe. Ali Marakana će na teren poslati mnogo jače igrače Zvezde na Makabi nego što je to uradio stadion Makabija protiv nas. U našu atmosferu ne da verujemo, nego smo se saživeli s njom da kroz „šalu“ pričamo - neka Marakana izjednači, a mi ćemo se potruditi da pobedimo - rekao je Dejan Stanković.

Dejan Stanković optimista foto: Starsport©

Trener Zvezde svestan je da meč može da potraje i duže od 90 minuta.

- Ako dođe do penala - faktor stadiona ili navijača ne igra ulogu, već su tu glavni faktor igrači i to ko je mirniji, staloženiji, hrabriji... Međutim, ima da se pređe dugačak put dok se ne dođe dotle.

Optimizam vlada u redovima prvaka Srbije.

- Imaju gol prednosti, mi smo pokazali mane u Izraelu, ali ćemo vrline demonstrirati na svom stadionu. Da li će to biti katastrofa ili neuspeh, to je na klubu da odluči. Da li je sve do sada urađeno neuspeh ili dobar put kojim Zvezda treba da ide? Na raspolaganju sam bilo šta da se odluči.

Nema srljanja u napade, a naravno ni u defanzive.

Ravnoteža

- Na meni je da uspem da nađem ravnotežu između ogromne želje da se što pre reši utakmica i toga da ne odemo svi napred i ostavimo put ka našem golu. Publika te tera da budeš što konkretniji, a utakmica traje 90 minuta. Rezultat je aktuelan, a da smo došli sa 2:2, složio bih se da bi možda bilo neko nesvesno opuštanje, ali sada neće biti. Samo da se nađe ravnoteža između odbrane i napada, da se ne ostavlja prostor, a oni to rade dobro.

foto: FK Crvena zvezda

Poruka za kraj bila je moćna:

- Zvezda je veliki klub, veći od Makabija za dva petlja. Miran sam, bavim se fudbalom i spremanjem utakmice da izgledamo što bolje na terenu. Ovo je mesto gde Zvezda treba da bude, a mi ćemo uraditi sve da budemo pravi i da ponovo igramo Ligu šampiona. U svaku utakmicu ulazim ubeđen da ću je pobediti i tako je spremam, i tako i razmišljam, ali teren će sve pokazati. Imamo sve karte u našim rukama da prođemo dalje i uđemo u Ligu šampiona.

foto: FK Crvena Zvezda

Plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona revanš mečevi (2:3) Crvena zvezda (Srbija) - Makabi Haifa (Izrael) 21.00 (2:0) Benfika (Portugal) - Dinamo Kijev (Ukrajina) 21.00 (0:0) Viktorija Plzenj (Češka) - Karabag (Azerbejdžan) 21.00 sreda (0:1) Dinamo (Hrvatska) - Bodo (Norveška) 21.00 (1:2) Trabzon (Turska) - Kopenhagen (Danska) 21.00 (2:2) PSV (Holandija) - Rendžers (Škotska) 21.00

Crvena zvezda - Makabi Haifa 2:3 prvi meč (21.00, RTS) Beograd. Stadion : Rajko Mitić. Kapacitet : 53.000. Sudija : Entoni Tejlor (Engleska). Crvena zvezda Borjan - Eraković, Milunović, Dragović, Rodić - Kanga, Kangva - Bukari, Katai, Ivanić - Pešić. Trener: Dejan Stanković Makabi Haifa Koen - Sandgren, Planić, Goldberg, Menahem - Lavi, Arad, Abu Fani - David, Piero, Atizili. Trener: Aleksander Coringer

Pravila Ne važi gol u gostima Ako Crvena zvezda pobedi jednim golom razlike, meč će otići u produžetke. Pravilo gola u gostima je otišlo u istoriju i ne važi na UEFA mečevima. Dakle, Zvezdi je za prolaz potreban trijumf s dva gola razlike. Minimalac domaćina znači još 30 minuta fudbala, a remi ili trijumf Makabija vode Izraelce u grupnu fazu LŠ.

Navijači Stadion u crveno-belom Navijači Crvene zvezde uputili su pozive svima koji dođu na istok i zapad da obuku nešto crveno, dok oni koji se odluče za jug i sever izaberu belu odevnu kombinaciju. - Fenomenalna crveno-bela inicijativa koju su pokrenuli navijači. Ako i padne kiša sutra, neka dođu ljudi u crvenom ili belom duksu. Ko je hrabar, jak i zdrav, nek dođe i u majici, ali ne sumnjam da će koreografija biti uspešna. Pridružujem se inicijativi da obojimo stadion u crveno-belo - dodao je Stanković. foto: FK Crvena zvezda

(Kurir sport)