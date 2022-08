VRATIO SE GOLOM NA TEREN Nikolić: Uželeo sam se fudbala, spremni smo za derbi

- Lepo je ponovo biti na terenu i igrati na Marakani pred našim navijačima. Uželeo sam se takmičarskih utakmica, baš dugo nisam igrao, samo prijateljske, ali nisam klonuo duhom, već sam nastavio da treniram još jače i eto dobio sam šansu. Mislim da šef Milojević može da bude zadovoljan, ne samo mojom partijom, već i pobedom od 4:1. Na ličnom planu mi je drago što sam postigao gol, baš sam srećan i zadovoljan zbog toga, ulilo mi je dodatno samopouzdanje, ali najvažnija je pobeda i to da smo u Superligi maksimalni - počeo je Nikolić.

Naredni izazov je večiti derbi, a meč je na programu u sredu od 20 časova.

- Derbi je praznik srpskog fudbala. Imao sam sreću da budem deo toga, naravno, kao i svako, želim da budem na terenu u sredu, ali na treneru je da odluči. Lično se osećam spremno, i psihički i fizički. Poštujemo večitog rivala, i svesni smo da tu forma ne igra veliku ulogu, te da je derbi posebna utakmica. Pobediće onaj ko se za to više bude borio na terenu. Nadam se da ćemo to biti mi, verujem u to.

Crvena zvezda će u Ligi Evrope igrati sa Monakom, Ferencvarošem i Trabzonsporom, a Nikolić ističe da je grupa izuzetno zahtevna.

- Grupa je svakako u rangu Lige šampiona, ali ne bežimo od odgovornosti i toga da smo mi ekipa iz prvog šešira. U sva tri navrata u Ligi Evrope smo uspevali da prezimimo i nema razloga da to i sada ne učinimo. Verujem u ekipu i radujem se utakmicama koje nas čekaju u Evropi - zaključio je Nikolić.

Kurir sport