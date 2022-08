MORAMO MNOGO BOLJE: Fudbaler Čukaričkog nije zadovoljan rezultatima na startu sezone!

Čukarički se sa dva gostovanja vratio samo sa jednim bodom. Posle remija u Kragujevcu protiv ekipe Radnički 1923 (1:1), usledio je poraz od Kolubare u Lazarevcu (3:2).

Takav učinak sigurno ne zadovoljava nikoga u klubu sa Banovog brda, svestan te činjenice bio je i kapiten Marko Docić.

- Sigurno je da rezultatski nismo ispraćeni onako kako je trebalo. Bilo je doduše i dobrih trenutaka u tim utakmicama, igrali smo bolje nego što su to krajnji ishodi pokazivali. Po mom mišljenju u obe utakmice bili smo bolji rival, ali smo stigli tek do jednog boda. Ipak, bilo je i propusta, protiv Kolubare smo primili tri gola iz tri protivnička prelaska na našu polovinu terena, to ne sme da nam se događa. Analizirali smo prethodna dva meča, greške ne smemo da ponavljamo. Na nama je da pokažemo da je poraz u Lazarevcu bio slučajnost - istakao je Docić.

Svestan je kapiten Brđana da je njegov tim protiv lučanske Mladosti, u poslednjem meču devetog kola (četvrtak 18 časova), favorit, ali da će na terenu morati žestoko da se pomuči ne bi li upisao trijumf.

- Neće biti nimalo laka utakmica. Mladost igra slično kao Kolubara, u "niskom bloku", verovatno će pokušati iz kontri i polukontri da nas ugrozi. I uglavnom je tako kad igraju protiv nas na Banovom brdu, uvek bude sa njima prilično teško. Sa te strane ne očekujem nikakva iznenađenja. Na nama je da odigramo pametnije ovaj meč nego što je to bio slučaj sa prethodnim. Nećemo kalkulisati, cilj je pobeda. Moraćemo mnogo bolje da stojimo na terenu, pogotovo kad mi imamo loptu, da sprečimo njihove kontre i polukontre.

Smatra Docić da njegova ekipa može mnogo bolje u svim segmentima igre, pa i u prekidima.

- Dali smo gol iz prekida u Lazarevcu, prethodno i u Evropi, ali nam je svima jasno da i u tom delu igre možemo mnogo bolje. Dosta radimo i na tome, biće svakako bolje u nastavku sezone.

O ekipi iz Lučana Docić je imao samo reči hvale.

- Vrlo dobar i kompaktan tim, klasičan spoj mladosti i iskustva. Od ovih prvih prednjače Gordić i Jojić, od starijih igrača svakako Bojović. Vratili su iz inostranstva Udovičića, Ćirkovića, našeg bivšeg saigrača. Smatram da ni Mladost, s obzirom na kvalitete koje poseduje, nije ispraćena rezultatima od početka sezone, da i oni mogu mnogo bolje - kazao je Docić, koji je na večnoj listi sa 173 utakmice u dresu Čukaričkog sustigao rekordera Asmira Kajevića.

