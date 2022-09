IGRAČI PARTIZANA ZADOVOLJNI NAKON REMIJA U ČEŠKOJ! Gomeš: Remi koji daje SNAGU! Dijabate: STRES razlog lošeg početka

Fudbaler Partizana Rikardo Gomeš rekao je da je ekipa posle lošeg početka odigrala bolje drugo poluvreme protiv češkog FK Slovacko, kao i da im to daje snagu da ne odustaju.

"Nakon što smo u prvom poluvremenu gubili 2:0, u drugom delu susreta smo se vratili mnogo jači. Postigli smo tri gola, nismo ostvarili naš cilj, ali ako sagledamo sve okolnosti – gubili smo 2:0, igrali sa igračem manje, na kraju mogu da kažem da se nije toliko loše završilo", rekao je Gomeš, preneo je klub.

Fudbaleri Partizana i Slovackog odigrali su u četvrtak u Uherskom Hradištu nerešeno 3:3, u meču prvog kola Grupe D Lige konferencija.

Domaći tim je posle 19. minuta vodio sa 0:2, da bi crno-beli u 22. minutu ostali sa igračem manje pošto je crveni karton dobio Kristijan Belić. Ipak Partizan je u drugom delu igre poveo sa 3:2, a češki tim do boda dolazi u 83. minutu.

Gomeš, strelac trećeg gola za Partizan, rekao je da je ekipa pokazala da može da igra u kojoj god situaciji da se nalazi.

"Dva primljena gola, igrač manje, a vratili smo se u igru – to nam daje snagu da ne odustajemo, bez obzira na okolnosti i rezultat", dodao je Gomeš, koji je svojim 17. golom postao najbolji strelac crno-belih u evropskim takmičenjima.

foto: Starsport

Napadač crno-belih dodao je da su na pauzi trener Gordan Petrić i njegov pomoćnik Albert Nađ rekli igračima da budu "jaki i da ne odustaju".

"Znaju kako je to u fudbalu, da ako postignemo jedan gol da to može uticati na samopouzdanje i onda možemo dati više i to se i desilo. Nažalost, primili smo još jedan gol na kraju, ali to je fudbal", ocenio je on.

Gomeš je istakao da posle crvenog kartona nije bilo lako, pošto je češka ekipa bila bolja i u igri 11 na 11.

"U drugom poluvremu smo bili bolji, tako da mislim da je rezultat 3:3 u redu", istakao je on.

Gomeš je ocenio da u sledećim utakmicama početak mora da bude bolji.

"Uvek pričam o tome da od kada smo ovde, uvek kada udjemo dobro u duel, postignemo dobar rezultat, a kad ne startujemo dobro, onda nastanu problemi", rekao je 30-godišnji fudbaler.

On je dodao da je ekipa na početku pokušala da sačeka protivnika na kontranapade.

"Pokušali smo da ih sačekamo i igramo kontranapade, ali se nije desilo, jer su na početku postigli dva gola, a onda je bilo teško juriti rezultat", rekao je Gomeš.

Dvostruki strelac za Partizan u drugom poluvremenu bio je Fuseni Dijabate, koji ističe da rezultat na kraju nije loš.

"Da, nismo startovali dobro, ne znam u čemu je bio problem, ali smo na poluvremenu pričali u svlačionici i vratili smo se jači na teren. Nismo pobedili, ali uspeli smo da izjednačimo u drugom delu susreta, a to nije loše, s obzirom na to da smo igrali sa deset igrača. Sledeću utakmicu moramo da započnemo mnogo bolje", istakao je on.

foto: Profimedia

Dijabate je dodao da je "stres" mogući razlog lošeg početka meča.

"Ne znam, možda zbog toga što smo pod stresom, nismo bili spremni na početku, ali smo u drugom poluvremenu startovali bolje i onda je i krenulo u dobrom pravcu", rekao je on.

On je rekao da veruje da će igra pred domaćim navijačima biti mnogo bolja.

"Oni nas guraju napred, pomažu nam mnogo i nadam se da će biti pun stadion!", zaključio je Dijabate.

U drugom meču ove grupe Nica i Keln su odigrali nerešeno 1:1.

Za šest dana Partizan dočekuje Nicu, a Keln na svom terenu igra protiv Slovackog.

Beta