IZJAVA ZBOG KOJE ĆE MNOGI DA SE ZAMISLE: Sedorf progovorio o statusu TAMNOPUTIH stručnjaka

Legendarni holandski fudbaler, a sada trener, Klarens Sedorf, izjavio je za italijanske medije da mu je žao što nije dobio još jednu priliku da trenira neki klub iz Italije.

On je 2014. godine proveo četiri meseca na klupi Milana, a kasnije je kao trener radio u kineskom Šenženu i Deportivu iz La Korunje, a poslednji angažman imao je u reprezentaciji Kameruna, gde je smenjen nakon neuspeha na Afričkom kupu nacija 2019. godine.

„Pitao sam se zašto nisam dobio drugu priliku u Italiji. Dvoje dece mi je rođeno u Italiji. Ne mislim da je to rasistička zemlja. Ima rasista, ali Italija nije rasistička zemlja. Međutim, teško mi je da shvatim da su oni koji su posle mene vodili Milan vrlo brzo preuzeli druge timove, a ja nisam dobio nikakvu ponudu“, rekao je Sedorf.

Seedorf: "Ho fatto bene al Milan, perché nessun'altra chiamata in Serie A? Ovunque pochi allenatori di colore" https://t.co/4Ss4vxBTco — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 25, 2022

Zatim je govorio o odlasku u Kinu.

„Znali su da mi kažu da ne žele da me uvrede ponudom. Dajte mi ponudu, a ja ću da odlučim da li me vređa. Nije to samo u Italiji, tamnoputih trenera je malo širom celog sveta. Prva prava ponuda stigla mi je iz Kine, a prihvatio sam je jer volim putovanja i jer je za mene svaki projekt važan. Fudbal je refleksija društva. Moja životna misija je da stvorim jednakost i uključivost. To bi trebalo da bude snaga društva“, zaključio je Holanđanin.

Sedorf je u igračkoj karijeri nastupao za šest klubova, ali najviše vremena je proveo u Milanu, gde je postao legenda kluba sa 300 nastupa.

