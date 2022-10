ZVEZDA NA FENOMENALAN NAČIN NAJAVILA SPEKTAKL PROTIV FERENCVAROŠA: Da tribine budu pune DO POSLEDNJEG MESTA! VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Ferencvaroš u utakmici 3. kola Lige Evrope.

Klub je na fenomenalan način najavio ovaj spektakl.

- Zvezdaška javnost veruje u pobedu, a za to je neophodno da tribine Marakane budu ispunjene do poslednjeg mesta, baš kao što je to bilo 1975. godine. Ipak, taj 23. april će zauvek ostati zlatnim slovima upisan u bogatu istoriju Crvene zvezde i taj rekord će se zauvek pamtiti - stoji u poruci crveno-belih.

Iz Ljutice Bogdana su podsetili na čuveni meč kome je prisustvovalo 110.000 gledalaca.

Kurir sport