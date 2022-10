LEGENDE AJAKSA ISPLJUVALE KAPITENA SRBIJE! Tadić na žestokom udaru u Holandiji: Igra loše, urla na saigrače, a trebalo bi da ćuti

Ajaks je u utorak doživeo istorijski debakl u Ligi šampiona. Tim iz Amsterdama poražen je na svom terenu od Napolija rezultatom 1:6, a kapiten ekipe Dušan Tadić isključen je u 73. minutu meča pošto je zaradio drugi žuti karton.

Odmah nakon utakmice bivši fudbaleri Ajaksa Rafael van der Vart i Teo Jansen osuli su paljbu po aktuelnom kapitenu Ajaksa.

"Neshvatljivo je da tako igrate, nešto je moralo da se preduzme. Tadić nije u formi. Poštujem ono što je uradio za Ajaks, razumem to, ali dođe trenutak kada morate da kažeta: igra loše, menjam ga", kaže Van der Vart.

I njegov kolega analitičar Teo Jansen u Tadiću vidi najvećeg krivca za debakl.

"Tadić sve vreme gestikulira i viče na saigrače, a samo treba da ćuti. Mislim da postoje određena neslaganja unutar ekipe", smatra Jansen.

Podsetimo, nedavno je i legendarni Vesli Snajder žestoko kritikovao srpskog fudbalera zbog nastupa u Ajaksu ove sezone.

"Njegova forma počinje da izgleda sramno, kao da je potpuno ostao bez nje. U ovom momentu morate da ga izvučete iz ovakve situacije tako što ćete ga stavite na klupu", rekao je Holanđanin.

On smatra da bi Tadić sam trebalo da ukaže treneru da nije u formi i da ne treba da igra.

"Razumem ja da je on kapiten, ali on to može da bude i van terena, zar ne? Onda si vrhunski kapiten. Nije problem što ga neće biti na terenu, jer je tu proveo dosta vremena. Da sam tako igrao ja bih sugerisao treneru: 'Samo me ostavi na klupi'", dodao je Snajder.

Tadić je u 73. meču zaradio drugi žuti karton i domaći navijači su ga zvižducima ispratili u svlačionicu.

"Nisu samo meni zviždali, već celom timu. Moramo da se pogledamo u ogledalo, ovo je bilo bolno veče za nas ali i za sve navijače koji vole Ajaks. Sezona još uvek nije gotova, moramo da se izvučemo iz ovoga zajedno", poručio je kapiten Tadić.

