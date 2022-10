NEMANJA VIDIĆ VELIKI HUMANISTA: Ocu druga iz Zvezde, koji mu je umro na rukama, kupio STAN U BEOGRADU!

Nemanja Vidić je proglašen za najboljeg defanzivca u istoriji Premijer lige, a bivši kapiten Mančester junajteda trenutno boravi u Srbiji i pokazuje koliko je zaista veliki ne samo sportista, nego pre svega čovek!

Nemanja je 2000. godine stigao na Marakanu, gde se zadržao četiri godine, s tim da je prve sezone bio na pozajmici u Spartaku iz Subotice. Po dolasku u redove crveno-belih postao je veliki prijatelj sa Vladom Dimitrijevićem. Nažalost, prijateljstvo je završeno 2001. godine, kada je Dimitrijević smrtno nastradao na treningu. Smatrali su Vladu velikim talentom, ali je ipak, na tragičan način, okončao život.

foto: Profimedia

Tog kobnog prvog oktobra 2001. godine, igrači Zvezde odrađivali su lakši trening i na samom njegovom kraju, Vlada se srušio na zemlju. Ubrzo su mu pritrčali Dragan Džajić, koji je strčao sa tribina, Jovan Damnjanović, koji se našao blizu njega, kao i lekar Slobodan Musulin, fizioterapeuti i Miša Bukumirović i Goran Zuvić, koji su uspeli da ga zadrže u životu do dolaska hitne pomoći, koja je stigla nakon pola sata, ali je na putu do Urgentnog centra preminuo, praktično na rukama najboljeg prijatelja Nemanje Vidića, koji je sa njim ostao do samog kraja.

Nemanja Vidić je tokom jednog telefonskog razgovora sa Vladinim ocem, Nedeljkom, zatražio da otvori devizni račun i to što pre. I tako je i bilo. Posle otvaranja računa, Nedeljko Dimitrijević je otišao u banku, gde ga je službenica upitala da li zna koliko novca ima na račun, ali on naravno nije znao. Mislio je da mu je Nemanja uplatio par hiljada evra. Međutim kad mu je radnica u banci saopštila da na računu ima 126.000 evra nije mogao da poveruje. Odmah je pozvao Vidića da se zahvali, a veliki as i čovek mu je savetovao da kupi stan u Beogradu i ako mu nedostaje još novca, da mu se slobodno javi.

foto: REUTERS

Tako je i bilo, otac pokojnog Vlade je poslušao savet Nemanje Vidića i kupio stan u jednoj beogradskoj ulici, izabrao je broj 15, baš onaj koji je Nemanja nosio.

