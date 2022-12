"PIKSIJEVA POZICIJA JE NESIGURNA SAMO JER SMO U SRBIJI!" Stručnjaci za Kurir TV otkrili jedini mogući razlog SMENE SELEKTORA

Stručnjaci su konstatovali da Srbija mora da ima jake protivike i pre Svetskog prvenstva, a to može da se dogodi u Ligi nacija, kao i u slučaju da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo.

Selektor Piksi je hrabro izašao pred naciju, i dao intervju odgovorivši na sva pitanja koja su mu bila postavljena.

Orlovi su imali propuste što se tiče povreda, kondicije, strategije... Ali daleko od toga da su se obrukali na Svetskom prvenstvom.

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa "Redakcija" bili su Milan Rašević, novinar Kurira, i Alen Tupajić, fudbalski trener, koji su obrazložili trenutnu situaciju Srbije u fudbalskom aspektu.

Fudbalski trener je prvobitno napomenuo obraćanje Dragana Stojkovića Piksija.

- Mislim da je selektor rekao sve što je trebalo da se kaže. Svaka mu čast jer je izašao ispred naroda, jer su se dugi niz godina mnogi selektori skrivali - bio je kratak Tupajić.

foto: Kurir televizija

Rašević je pričao o statističkim podacima koji Srbiju beleže kao pretposlednju na Mundijalu.

- Statistički delujemo katastrofalno, ali dali smo više golova od Brazila u grupi, a videli smo šta je Brazil uradio Južnoj Koreji koja je prošla veoma tešku grupu. Samim tim, statistika može da bude varljiva. Puno poštovanje zaslužuje Piksi jer je izašao pred čitavu naciju i odgovarao na pitanja, jedino zameram jer nije otvoreno rekao ko je konkretno radio protiv Saveza. Ne vidim nikakav razlog da to drži u tajnosti, niti da će se u nekoj perspektivi dogoditi njegova smena. Naprotiv, on je odveo reprezentaciju na Svetsko prvenstvo. Realno, on je odigrao 2 teške utakmice protiv Portugala, ostale reprezentacije su bile nalik ovima koje ćemo imati u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo - započeo je Rašević.

Nakon toga, Rašević je rekao budući period može biti povoljniji za Srbiju, jer Svetsko prvenstvo neće biti prvi susret za jačim reprezentacijama.

foto: Kurir televizija

- Slede nam utakmice Lige nacija, tu ćemo konačno da osetimo težinu u utakmicama sa jačima. Samim tim, Svetsko prvenstvo nam neće biti prvo susretanje sa nekim ozbiljnijim reprezentacijama i da ne možemo da dišemo posle 60 minuta, kao što je sada bio slučaj. Ne mogu da pojmim smenu Piksija, on je uradio odlične stvari, mada u Srbiji smo, možda ga smene zbog sitno-pilićarskih interesa. Piksijeva pozicija je nesigurna samo jer smo u Srbiji - rekao je Rašević.

Tupajić je pričao o perspektivi fudbalske reprezentacije Srbije, kao i o kvalifikacijama na Evropsko prvenstvo nakon 24 godine.

- Sa trenutnom reprezentacijom i eventualno nekoliko podmlađenih igrača, smatram da se možemo plasirati na EP. Imamo probleme sa ful bekovima, možda i sa centralnom linijom, videćemo šta će Piksi doneti. Bitno je da se pusti čovek i da se radi. Svakako, imali smo dosta problema i sa povredama, ovo je za nas odličan uspeh i iščekujemo to Evropsko prvenstvo - rekao je Tupajić.

00:46 SRBIJI NE SME PRVI TEŽAK MEČ DA BUDE NA SP! Stručnjaci vide perspektivu u Piksiju, ali je zbog OVOGA njegova pozicija NESIGURNA!

