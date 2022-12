DA LI NOVI NACIONALNI STADION TREBA DA NOSI IME SINIŠE MIHAJLOVIĆA? Zbog njega smo danas nacionalno ujedinjeni ADIO, MIHA (ANKETA)

Tužan dan je završen. Iako je tek bilo 13 i 34 na časovniku, to je bio kraj ovog sumornog ponedeljka.

Siniša Mihajović je tada sahranjen na groblju u Rimu. Pre toga legendarnom Mihi održano je opelo u baziliki koji se nalazi pored groblja.

Ogroman broj ljudi bio je na ispraćaju našeg asa... Hiljade ljudi hrlile su ka ovom delu Rima.

"Adio, Miha. Adio, najveći Miha"

Boško Đurovski, bivši fudbaler i fudbalski trener, i Aleksandar Radonić, novinar sportske rubrike u Kuriru, gostovali su u jutarnjem programu gde su se dotakli ovog velikana srpskog fudbala.

- Videli smo naše reprezentativce tokom Svetskog prvenstva u Kataru kako sa ponosom pevaju himnu, kako naš selektor peva himnu, kako se drže zajedno. Upravo to je zasluga Siniše Mihajlovića, upravo tu će on živeti večno. On je taj koji je tu udario temelje i koji je insistirao da se peva "Bože pravde". On je insistirao na jednom drugom odnosu prema reprezentaciji, prema jednom kultu, poštovanju grba i dresa naše države. Sećamo se svi tog vremena, Siniša je izuzetno bio osporavan, čak su mu neki i zamerali što insistira na pevanju himne - rekao je Radonić.

- Zašto? Siniša je dug niz godina proveo u Italiji, čak i duže nego u bivšoj Jugoslaviji. Italijani su jedan narod koji gaji izuzetna patriotska i rodoljubiva osećanja. Narod koji je mnogo ponosan na svoju državu i naciju. To je Siniša video i upravo je to hteo da prenese nama. Da probudi jedan patriotski duh kod nas. Kada je on završio svoju epopeju selektora i kada nije uspeo da nas odvede na Svetko prventsvo u Brazilu, ipak on je uspeo u jednom drugom segmentu. Eto mi nismo otišli u Brazil, ali smo otišli na sledeća 2 Svetska prventva nacionalno ujedinjeni i to je sve njegova zasluga - istakao je Radonić i dodao:

- Ovo što navijači pokušavaju preko društvenih mreža sa obe ruke podržavam. Podržavam tu inicijativu da novi nacionalni stadion ponese ime Siniše Mihajlović. To je najmanje što mi kao narod možemo da mu se odužimo.

Voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je da li se Đurovski slaže sa ovim predlogom s obzirom da neki kažu da je rano za tako nešto ili onih koji kažu da postoje ljudi koji su značajniji u istoriji srpskog fudbala.

- Svako nosi svoje idole. Mislim da bi podržao taj predlog, ali to mora da se sedne i lepo razgovara. Ali mislim da bi sigurno jedan od kandidata bio i Siniša Mihajlović. Podržao bi to iz razloga što nije samo naša reprezentacija podržala da peva nacionalnu himnu, nego su i ostale reprezentacije pročitavši tu njegovu izjavu insistirale na tome - rekao je Đurovski i dodao:

- U današnje vreme u reprezentacijama igraju igrači koji su rođeni u toj državi, ali vode poreklo sa sdrugih kontinenata. Tako da sada vidimo da sve reprezentacije, osim Irana, prevaju himnu. To je zasluga Mihina i to je glavni razlog zašto da se stadion nazove po njemu. Treba da nastavimo da sledimo njegove strategije i ideje.

