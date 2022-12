ŠAMPIONI U HUMANOJ AKCIJI ZA NAJMLAĐE: Zvezda obradovala mališane iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije pred Novu godinu

Delegacija Crvene zvezde predvođena predsednikom Svetozarom Mijailovićem je posetila Institut za onkologiju i radiologiju Srbije i najmlađima podelila poklone.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvene zvezda godinama ima odličnu sa saradnju sa institucijom u kojoj se mališani leče, a zadovoljstvo zbog ponovne posete je istakla Mileva Ličina – izvršni direktor Udruženja „Uvek sa decom“.

- „Uvek sa decom“ je ime koje smo dobili 1991. u nekim teškim vremenima i često kažemo da su ljudi koji su tada to ime izabrali bili vizionari, jer mi smo stvarno uvek sa decom. Na razne načine pomažemo deci. Tokom proteklog vremena koliko postojimo javljale su se razne potrebe, ali sada svakako najviše pomažemo deci i njihovim porodicama. Imamo nekoliko projekata na kojima radimo, jedan od njih je roditeljski kutak, besplatan boravak za decu sa porodicama koje se leče na Institutu, a nisu na stacionarnom lečenju. Drugi projekat je „Da moja kosa bude tvoja kosa“, naši građani doniraju kosu, a mi zatim plaćamo izradu perike. Do sada smo napravili 40 perika i mislimo da je to jedan od najhumanijih projekata koji je direktno usmeren ka deci, jer njihova radost kada dobiju periku i izgledaju kao nekad, ne može da se opiše, to mora da se doživi. Pored toga, naravno, pomažemo i porodicama koje imaju socijalno nešto lošiji status, pružamo im podršku tokom lečenja na razne načine, ali imamo jedan divan projekat koji smo započeli u septembru mesecu, a on se zove „Deca i mladi nemaju granica“ i on je namenjen svima onima koji su stariji od 18 godina a tokom života su se lečili na onkologiji i sa njima radi psiholog. Govorimo uglavnom o studentima, ali ta deca, odnosno mladi ljudi posle u sistemu ne budu dovoljno prepoznati. Na mnogo polja radimo, ponosni smo i srećni što možemo da pomažemo drugima, jer najveći broj nas koji jesmo uvek u udruženju sa decom su roditelji čija su se deca nekada na istom mestu lečila. Fudbalski klub Crvena zvezda je naš dugogodišnji verni prijatelj, hvala vam što nam uvek pomažete, to je od neprocenjive važnosti. Svi mi imamo svoj deo, ali sada zbog korona virusa nismo u mogućnosti da našoj deci dovedemo, ljude koji oni vole, pevače, sportiste koje bi želeli da vide. Crvena zvezda se uvek odazvala na svaki naš poziv za pomoć i podršku, neprocenjiva je to vrednost – istakla je Mileva Ličina.

Predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović je još jednom napomenuo da je izuzetno važno pružiti pomoć i iskoristio priliku da pozove sve ljude dobre volje da se uključe.

- Zvezda je opredeljena da se uvek uključuje u ovakve i slične akcije podrške deci, pre svega. Ovo je samo jedan mali gest pažnje da deca koja su obolela od ove teške bolesti lakše prebrode sve teškoće i da uz doktorsku terapiju i ova dimenzija ima značaja za njihovo zdravljenje i uključenje u normalne tokove života. Apsolutno svaka aktivnost koja se odvija vezana je za sport, kojim se Crvena zvezda bavi, ali na ovaj način hoće da pomogne i reko bih da podstakne i druge da se na uključe i pruže podršku onima kojima je potrebna – poručio je Svetozar Mijailović.

Lejla Paripović načelnik stacionara službe za pedijatrijsku onkologiju je naglasila da poseta Crvene zvezde uvek iznova obraduje mališane

- Ovaj vid podrške znači prevashodno deci, koja se ovde leče duži period i svaki dolazak, davanje poklona i uopšte razmišljanje da neko misli o njima i želi da im pomogne njima puno znači. U svakom slučaju to njihovo dugotrajno lečenje njima prođe brže nego što bi prošlo bez ovakvog vida podrške. Pokloni, igračke i sve ono što su sada dobili od Crvene zvezde njima puno znači u opravku. Deca su od jutros srećna. Znaju da će Crvena zvezda doći i doneti paketiće, tako da su od jutros već bili euforični iščekujući dolazak i trenutak kada će otvoriti poklone i videti šta ste im spremili. Imamo vaspitače, psihologa i druge timove koji se više bave tom socijalnom brigom o deci. Trudimo se da bacimo akcenat na terapiju, ali sigurno da su deca upućena u dešavanja oko Crvene zvezde, fudbala i Svetskog prvenstva, to je nešto neminovno o čemu smo svi pričali ovih dana – rekla je Lejla Paripović.

Kurir sport