STEFAN DŽODIĆ, MATEJA MILOVANOVIĆ I JAN KARLO SIMIĆ SU SRPSKA BUDUĆNOST: U mlađim selekcijama imamo igrače za A reprezentaciju

Direktor mlađih selekcija reprezentacije Srbije Nikola Lazetić zadovoljan je urađenim u prethodnom periodu. Pred kraj 2022. godine sumirao je utiske, posebno na rad sportskog sektora sa igračima iz inostranstva koji su zaigrali ili tek treba da ponesu dres Srbije.

Fudbalske srpske selekcije bi u narednom periodu, a posebno A reprezentacija, trebalo da imaju velike benefite od strane igrača rođenih u stranim zemljama. I to je posledica pozitivnog rada u sportskom sektoru u čemu je direktor Lazetić sa svojim saradnicima imao značajnu ulogu.

- Za ove dve godine doveli smo Jana Karla Simića (17) iz Milana koji je proglašen za najboljeg igrača Nemačke u svom uzrastu! Tu je i Mateja Milovanović (18) kapitena Ajaksa, zatim Stefan Džodić (17) iz Monpeljea, rođen u Francuskoj. Uspeli smo da privolimo i Nemanju Motiku (19) koji je imao ponudu da igra za Nemačku, zatim Damjana Pavlovića (21) koji je ponikao u Standardu iz Liježa - priča u dahu Nikola Lazetić za Kurir i nastavlja:

- Sava Aranđel Čestić je pronašao klub, igraće u Holandiji za Herakles. Zanimljiv igrač je Luka Izderić (16) iz Austrije Beč, Ivan Vasiljević Đorđević (17) iz Rajo Valjekana, Dejan Kuzmanović (18) iz Monaka, Dejan Tetek (20) iz Redinga. Goran Babić (19) iz Sautemptona još nije debitovao za Srbiju zbog kovida, ali je sa njim sve dogovoreno.

Potom je Nikola Lazetić govorio o Lazaru Samardžiću.

- Samardžić je prevazišao igre za mladu reprezentaciju! On je za A reprezentaciju o koliko znam selektor Dragan Stojković i sportski direktor Stevan Stojanović čine sve da on od proleća zaigra za Srbiju.

Izdvojio je još dva imena od mladih fudbalera srpskog porekla.

- Što se tiče Miloša Kerkeza (19) i Stefana Bajčetića (18), barem 50 puta sam pričao sa njima i njihovim roditeljima. Neke stvari nažalost ne zavise od nas, već i od njihove dobre volje. Mi smo pokazali i jednom i drugom igraču da su budućnost i prioritet srpskog fudbala. Nadam se da će se kod Bajčetića osetiti potreba da igra za Srbiju, da će kod njega proraditi patritozam. Da igra za svoju zemlju. Kerkez je odlučio da igra za Mađarsku.

Direktor mlađih kategorija govorio je i žrebu u Nionu gde je delegacija FS Srbije imala specijalan razlog za zadovoljstvo. Srbija je iz prvog šešira čekala protivnike za završne kvalifikacione turnire u kategorijama U17 i u U19, a to nije sve...

- Dobar žreb. U prošlosti smo uvek bili u grupi sa nekim velikim favoritom, uglavnom i domaćinom kvalifikacionog turnira, jer jako je teško da dobiješ domaćinstvo kada izvučeš Belgiju, Nemačku, Italiju... Da bi dobio domaćinstvo moraš da imaš još dva saveznika od četiri u grupi da bi većina odlučila da se igra u Beogradu recimo. Zadovoljan sam. Kadeti će tako igrati u Srbiji, omladinci u Poljskoj. Istakao bih da smo prilikom žreba kadeta i omladinaca bili posle dugo vremena u prvom šeširu, uz to su svoje mesto u društvu najboljih imale i selekcije do 16 i 18 godina. To se nikada nije dogodilo u istoriji srpskog fudbala i na taj način smo izbegli duele sa najjačim selekcijama. Sve smo to zaslužili rezultatima i radom na terenu poslednje dve godine - zaključio je Lazetić.

Kurir sport/A. Radonić