MITROVIĆ O "HIJENAMA" U FSS: Skrivene u rupama su ćutale dok je Srbija gazila! Pojedinci direktno nišane ka Piksiju!

Fudbaler Srbije Aleksandar Mitrović otvorio je dušu i progovorio o dešavanjima u Fudbalskom savezu Srbije, a napravio je i osvrt na SP u Kataru.

Ovih dana fudbalsku javnost su uzdrmale optužbe i istupanje člana IO saveza Novice Tončeva. Tončev se tom prilikom dotakao i premija za fudbalere Srbije, kao i da novac nije ravnopravno podeljen.

"Odmah ću vam reći – još jedna laž! Niko od nas ne igra za Srbiju zbog novca. Lično, sramota me i da pričam na temu premija. Igramo u odličnim klubovima, zarađujemo i više nego dovoljno, reprezentacija traži čistu glavu i srce. Novac nije bitan! Ne ulazim ko je koliko dobio, niti me tuđi novac interesuje. Znam da su ispoštovani svi ljudi u sistemu Fudbalskog saveza Srbije, najuže jezgro „A“ selekcije takođe. Svi do jednog“, rekao je Mitrović u intervjuu za "Sportklub".

"Orlovi" su se sa Mundijala vratili posle prve faze u kojoj su završili na poslednjem mestu grupe G, a Mitrović smatra da je bilo onih koji su likovali zbog toga.

"Konkretno, hijene oko Fudbalskog saveza Srbije. Sakrivene u kojekakvim rupama, ćutale su dok je Srbija gazila sve pred sobom. Pitanje vremena je bilo kad će osuti paljbu po nama. Već viđen scenario, samo što su pojedinci direktno dodatno nišanili i ka selektoru Draganu Stojkoviću. A, kad smo sa Piksijem briljirali, nigde istih stručnjaka, nije bilo“, objasnio je Mitrović.

