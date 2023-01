VAZURA PRIČAO O ZVEZDI I SPARTAKU: Ne bi me iznenadilo da Ado pređe na leto na Marakanu! Valjda u Subotici znaju šta ih čeka

Dolazak Edmunda Ada u Spartak iz Subotice izazvao je veliku pažnju srpske sportske javnosti. Taj transfer bio je veliko iznenađenje za sve.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura prokomentarisao je taj transfer, posebno što je Edmund Ado u poslednjih godinu dana povezivan sa Crvenom zvezdom. A, zanimljiv je i sa drugog aspekta, pošto je bivši klub reprezentativca Gane Šerif iz Moldavije, protivnik Partizana u šesnaestini finala Lige konferencije.

foto: www.fkspartak.com

Na konkretno pitanje hoće li biti iznenađenje ako Edmund Ado na leto pređe u Zvezdu, Miloš Vazura dao je direktan odgovor:

- Neće!

A, onda je usledilo i pojašnjenje:

- To nije zabranjeno, zar ne?!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Na pitanje kako gleda na utakmicu Crvene zvezde i Spartaka u Superligi, Miloš Vazura je rekao:

- Biće sigurno pošteno! Ne sumnjam. Ako pređe tamo, to je igrač kojeg je Zvezda pratila... Ne bi me iznenadilo. Ne znam kako je taj igrač raskinuo ugovor. Jednostrano...Da li će Spartak trpeti neke posledice, ili neće. Ne znam detalje. Poštujem ljude koji vole Spartak, u dobrim smo odnosima. Imali smo sa njima dva transfera u prošlosti. Mislim da su se verovatno dobro spremili za to i znaju šta ih čeka. Čuo sam se sa predsednikom Spartaka i čestitao sam mu na transferu.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Upitan je Miloš Vazura, da li prati dešavanja u taboru večitog rivala, vezano za transfere koji se završavaju tokom zime, a realizuju na leto.

- Naravno! Imamo dva igrača koje pratimo i koje bismo mogli da realizujemo. Njima ističu ugovori u junu i bićete zadovoljni. Ali nećemo još ništa da pričamo, jer ti igrači imaju klubove, a možda i ne žele da se sada zna. Ivica Kralj i ja smo blizu dogovora sa njima, to su dve pozicije koje nam znače, a oni su dobri igrači - objasnio je Miloš Vazura.

Miloš Vazura dodao je posle toga da Rikardo Gomez, Andrade i Fuseni Dijabate ostaju u Partizanu, uprkos tome što imaju nekoliko ponuda iz inostranstva. Objasnio je da im je lepo u Humskoj i da nisu raspoloženi da napuste klub ove zime.

Kurir sport/A. R.