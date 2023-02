FUDBAL OKRENUT NAOPAČKE! Pod istragom PSŽ i bogati gazda! Cinkario ih BIVŠI SARADNIK: Evo kako su PREVARILI finansijske inspekcije

Svet fudbala okrenut je naopačke, pošto nadležni kao nikada dosad "češljaju" poslovanja najmoćnijih klubova.

Nakon što je Juventus drakonski kažnjen oduzimanjem bodova, meta istraga postao je Mančester siti, kojem, prema informacijama svetskih medija, takođe preti kazna.

A, iz Francuske je stigla vest da je pokrenuta istraga i protiv Pari Sen Žermena i predsednika Nasera Al-Kelaifija.

Ugledni "L'ekip" navodi da se protiv PSŽ-a od 16. januara vodi postupak zbog prikrivenog poslovanja.

Celu priču je pokrenuo Hikim Buajila, nekadašnji savetnik Al-Kelaifija, kada je prijavio klub krajem 2022. godine.

On je otkrio da je isplaćivan preko teniske akademije "Smeš", koja se nalazi u Dohi i sa njim nema nikakve veze. On je poručio da nikada u životu nije ni igrao tenis, ali da to nije sprečilo Parižane da 2015. godine sa njim potpišu ugovor na neodređeno vreme za poziciju teniskog trenera.

Une enquête préliminaire a été ouverte le 16 janvier par le parquet de Paris pour « travail dissimulé » à l'encontre du PSG, présidé par Nasser al-Khelaïfi. Elle fait suite à une plainte déposée en décembre par un ex-conseiller du dirigeant qatarien. https://t.co/GM6Br4kpvY pic.twitter.com/FzJkZkI5Lt — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 7, 2023

"L'ekip" navodi i da Vuajila nikada zvanično nije bio zaposlen u Pari Sen Žermenu.

Podsetimo, za sličnu stvar, ali na većem nivou je optužen Mančester siti, gde je Roberto Manćini, navodno primao platu od 1,6 miliona evra bez poreza kao trener "Građana", ali i još 1,9 miliona kao savetnik fudbalskog kluba Al Džazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U svemu je učestvovala i Manćinijeva firma "Italy International Services" koja je sarađivala sa "Abu Dabi Jjnajted" grupom" koju vodi vlasnik Sitija, šeik Mansur.

Najvažnija sporedna stvar na svetu prolazi kroz možda i najburniji period u istoriji.

