STANKOVIĆ PROGOVORIO O TEŠKIM TRENUCIMA: Opet sam "PAO"kao u Zvezdi, molim se Bogu zbog Mihine porodice! BOL JE OGROMAN!

Dejan Stanković će prethodnu 2022 godinu želeti što pre da zaboravi.

Nakon što sa Crvenom zvezdom nije uspeo da uđe u Ligu šampiona, napustio je klub i preuzeo italijansku Sampdoriju koja se nalazi u jako teškoj situaciji i smeši joj se ispadanje iz Serije A.

Krajem godine preminuo je njegov veliki prijatelj i kum Siniša Mihajlović i ta vest ga je dotukla.

U Sampdoriji mu nije krenulo baš najbolje, Samdorija još uvek nema pobedu pod njegovim vođstvom.

"Za početak im dugujem prvi gol i prvu pobedu kao trener Sampdorije na ovom stadionu. To je najmanje što mogu da im dam. Opstanak? Radimo na pronalaženju rešenja. Neću da plačem već ću ponosno pokušati da odbranim našu tvrđavu i da pobedimo sledeću utakmicu ovde. Pre ili kasnije će da dođu taj gol i pobeda u Seriji A" rekao je Stanković u intervjuu za "DAZN"

Ne pada mu na pamet da odustane.

"Postoje oni koji se predaju kada je teško i oni koji urade nešto kada je teško. Ja sam u toj drugoj grupi. Uvek govorim istinu i uvek sam direktan. Ono što sam imao, rekao sam mojim nadređenima i to ostaje među nama. Posle toga izlazim na teren da radim. Umesto da plačem, ja tražim rešenje. Radim naporno da bismo svi zajedno bili srećni. Zajedno slavimo, patimo i pišemo nove stranice. Ne želim da jednog dana zažalim što nisam dao sve od sebe."

Come era Stankovic giocatore? 💯 Come era Stankovic giocatore con Mou: 💯💯💯 Dejan, l'intervista a Deki Stankovic, è su #DAZN pic.twitter.com/soQ4y3Xs8x — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 8, 2023

Jednake emocije unosi u posao kao i dok je sedeo na klupi Zvezde.

"Spadam u grupu od 10 odsto onih trenera koji ulaze u ovaj posao sa strašću, željom i adrenalinom. Opet sam ’pao’ na isto. Možda će sa godinama i iskustvom da mi dođe ali za sada je ovako. I u Crvenoj zvezdi sam bio baš vezan za igrače. Bili su mi kao mlađa braća. Svaku utakmicu sam preživljavao bolno i govorio sebi: Nadam se da se sledeći put neću ovako vezati za igrače i da ću moći da budem više lucidan. Ali opet sam ponovio isto. Zaljubljen sam u ovaj tim Sampdorije, u ljude koji rade u klubu i koji su mi prirasli za srce za ova četiri meseca."

Mnogo mu nedostaje njegov veliki prijatelj Siniša Mihajlović.

"Uvek sam pričao sa njim. O svemu. On je bio moja referentna tačka. Govorio mi je da idem polako i da će sve biti u redu. Pravio sam neke izbore zbog kojih me je vukao za uši i delio savete. Grdio me je kada bih pogrešio. Poput starijeg brata. Sada je bol ogroman i svako veče se molim Bogu da pruži snagu njegovoj porodici da nastave dalje. Bio sam deo njegovog života, ponoson sam na to i zauvek ću to držati u sebi. Ponosan sam što je znao koliko sam ga voleo i poštovao - emotivno je rekao Stanković.

Upijao je Mihine savete.

"Ima ih mnogo, kao naprimer: ’Nikad nemoj da žališ zbog onoga što si uradio već zbog onoga što nisi’. To su Sinišine reči koje možete da koristite u svakom kontekstu. Fudbalskom i životnom", objasnio je Stanković.

