BIĆE ČUPAVO! UPRAVNI ODBOR PARTIZANA ZAKAZAN ZA PONEDELJAK! Oglasio se Vučelić: Budite sigurni da smo svesni svojih odgovornosti

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige konferencija tako što su učešće završili potpunim fijaskom.

Komentar posle meča imao je i nekadašnji sportski direktor crno-belih Ivica Iliev koji se zapitao "zašto navijači krive upravu kada uprava ne igra, već igrači stručni štab".

Nešto kasnije stigla je i ostavka trenera Gordana Petrića, čije se usvajanje još uvek razmatra. A sve to biće odlučeno na sednici Upravnog odbora koja je zakazana za ponedeljak.

foto: Starsport

Predsednik Milorad Vučelić održaće sastanak na kojem će tema biti analiza rezultata i podela odgovornosti.

"Teško sam podneo eliminaciju, naravno. Baš kao što sam lepo podneo pobede nad Kelnom... Za ponedeljak sam zakazao Upravni odbor fudbalskog kluba sa temom izveštaj o radu i odgovornosti za rezultate, pa... onda dalje kroz legalne institucije kluba i nikako drukčije. Ali, baš nikako. Budite sigurni da smo svesni svojih odgovornosti i da ću da se suočim s njima. Vrlo uvažavam stav navijača i da sam sa parolama njihovog zadovoljstva suočen bio i onda kad smo osvajali trofeje poput šampionskih titula, duple krune i kupova Srbije, prezimljavanja u Evropi, pobeda nad Kelnom" rekao je Milorad Vučelić za "Sportski žurnal".

foto: BETAPHOTO/BRANISLAV BOZIC/DS

"Što se finansijske situacije u klubu tiče, nju odlikuje najredovnija isplata plata fudbalerima i svim zaposlenim u klubu i stručnom štabu, što sam oduvek smatrao prevashodnim zadatkom uprave. Licence za evropska takmičenja uvek smo redovno i regularno dobijali uz svesrdnu pomoć države, posebno predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Potpune istine radi to kažem i uz iskrenu zahvalnost, ma koliko to i kako smetalo bilo kome. I naredna primanja zaposlenima, kao i igračima, biće u roku namirena. Posebno smo odgovorni što smo ove sezone doneli najviše međunarodnih bodova srpskom fudbalu... Mogli smo i morali mnogo više. To, takođe, zaslužuje i kritiku i odgovornost", zaključio je predsednik crno-belih.

