NOVI, VELIKI PROBLEM ZA PARTIZAN! Trener crno-belih ŠOKIRAO posle novog neuspeha - Petrić neće voditi VEČITI DERBI?!

Fudbaleri Partizana ponovo su razočarali. Posle ubedljivog poraza od Mladosti, zatim ispadanja iz Lige konferencija, izabranici Gordana Petrića danas su kiksnuli na svom stadionu.

Uspeo je Radnički iz Kragujevca da dođe do vrednog boda u Humskoj ulici.

Crvena zvezda trenutno ima +13 bodova u odnosu na drugoplasirani Partizan, a upravo će u petak ova dva kluba odmeriti snage.

Crno-beli su sada pred novim problemom, pošto je Petrić posle današnjeg meča rekao da je izgubio svlačionicu i da zbog toga u petak ne treba da bude na klupi Parnog valjka.

- Ako me pitate nešto, ako imam osećaj, a možda je taj osećaj, da me ne vara, ako sam izgubio svlačionicu, onda ne treba ni da budem na derbiju. Ako me razumete. Trener kada izgubi svlačionicu, onda više nije to to. Da li sam ja izgubio svlačionicu? Možda u nekoj priči. Neki moj osećaj, ako igrači komentarišu to što komentarišu za Popovića da je komentarisao, onda sam ja očigledno izgubio svlačionicu. Možda i ovih 4 dana može da se napravi šok terapija, da neko drugi povede, pa da vidimo kako će ići. Kažem, ako sam izgubio svlačionicu, bolje je da se povučem - rekao je Petrić.

Kurir sport