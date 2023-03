VUČELIĆ UDARIO NA GROBARE! Predsednik Partizana BESAN: Šta god uradimo UPRAVA NAPOLJE!

Predsednik Partizana Milorad Vučelić govorio je na vanrednoj Skuštini kluba.

Vučelić je imao vrlo opširno izlaganje.

"Dame i gospodo, decembra 2014., postao sam član nove uprave FK Partizan i u njoj se na različitim funkcijama nalazim do današnjeg dan uključujući i rad u upravi JSD Partizan. Zatekli smo blokiran račun kluba za blizu 800.000 evra, dugovala se četiri plate zaposlenima, šest plata igračima, imali smo u znak protest i pokušaj samoubistva zaposlenih. Od dve revizorske kuće, ustanovljen je dug od tačno 15 miliona evra, počeo je Vučelić i nastavio:

"Naknadno, postalo je jasno da je to ustvari bio dug od 23 miliona evra, mnogi dokumenata nije bilo dostupno, ispomagali smo se tužilaštvom koja je češće češljala papire Partizana. Poreski dug državi je iznosio 5.000.000 evra, on je noseći i multiplikovan kamatama najveći delom ugrađen u onih 12 miliona poreskog duga, plus, novog poreskog duga koji iznosi oko dva miliona evra.Posle četiri godine pauze, Partizan je dobio generalnog sponzora i to je bio Telekom. Od prvog dana rada uprave, imali smo svesrdnu pomoć države na čelu sa Aleksandrom Vučićem. To je uslovilo povicima sa tribina organizovanih navijačkih grupa koji su vređali predsednika zemlje, podignut je kredit od banke od 1 milion evra, koji je prethodnih godina polovično isplaćen. Obavljen je transfer jednog igrača i deblokirali smo se, počele su isplate ličnih dohodaka. Kroz ove godine polako stizanje da su plate zaposlenima redovne i plate igračima redovne, a da je sve ovo što je bilo iza nas sustignuto u hodu"

"Partizan ima veliku podršku države, a sa tribina se stalno čuje "Vučiću pederu". Uprava je obezbedila redovne plate igračima, stručnom štabu. 2015 godine dali smo 200 hiljada evra za pomoć KK Partizan. Kad rezultati nisu u redu protesti se u redu, ali nije u redu kad se pretvaraju u fizičko nasilje. Kao što je bio napad na Miloša Vazuru. U sezoni 2016 / 2017 osvojili smo duplu krunu, a sve do poslednje utakmice čulo se " Uprava napolje" . Uzeli smo 5 puta uzastopno Kup Srbije."

"Normalne su kritike i povici,a nisu normalne prozivke i uvrede na račun porodica,deca i pozivanja na linč. Želim samo da ukažem na kredibilitet navijača, šta god uradimo pozitivno ili negativno čuje "Uprava napolje". Jedino se ne čuju kad smo kažnjeni zbog ispada tih istih navijača, a na tribinama u evropskim mečevima bila deca", objasnio je Vučelić.

"Ove godine smo obezbedili dva velika sponzora uz veliku pomoć države, ali se i dalje viče "Vučiću pederu". Naša omladinska škola je uvek među pet u Evropi, a iz te škole te trenutno imamo pet reprezentativaca Srbije.

" U stadion Partizana uloženo je 2,1 milona evra. Na teleoptiku je urađeno par terena, opremljena teretana, kupljena tehnika i kamere kao što imaju najveći evropski klubovi. Fudbalski klub je pomogao svin članovima Sportskog društva Partizan.

" Prošle sezone i kad smo bili na +5 u odnosu na Zvezdu čulo se " Uprava napolje". Nikome nije palo na pamet da podrži Stanojevića nego su po gradu lepljeni plakati Stanojevića sa ludačkom košuljom"

Prihvatio je krivicu i sramotu za loše rezultate ovog proleća naročito u Humskoj.

"Sramota je izgubiti od Mladosti 0:4 na svom terenu i to niko ne spori. I svi smo u klubu krivi za to"

