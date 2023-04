I KAMEN BI ZAPLAKAO! OVO ĆE VAS RASTUŽITI! Mihina ćerka je divnu TETOVAŽU posvetila svom ocu - jednu reč će ZAUVEK nositi na sebi!

Tog 16. decembra prošle godine, Srbiju je potresla tragična vest kada je nakon duge i teške sa leukemijom preminuo legendarni fudbaler Siniša Mihajlović.

Sinišina porodica, kao i svi njegovi prijatelji i dalje ga nisu preboleli, a Mihina ćerka, Viktorija, jednim potezom mnoge je rastužila.

Ona je svom ocu posvetila tetovažu, na kojoj unutar srca piše "tata", i tu fotografiju podelila je sa svojim "fanovima" na Instagramu.

Ispod fotografije, Viktorija je objasnila kako se i dalje nosi sa velikom tugom i prazninom.

- Kad me pitate kako to radim, kako se smejem sa prijateljima, izlazim na večere, igram, pevam, kako živim ponovo, odgovorim da sam ja tatina ćerka. To da plačem, da ne reagujem i ne živim nije ono što me je učio. Živim i živeću svaki sekund svog života da bih ga učinila ponosnim. Danas sam devojka kakvom me je otac vaspitavao, znam da je ponosan na mene, osećam to - napisala je Viktorija.

Kurir sport