POZNATI SRPSKI KOŠARKAŠ UPOREDO IGRAO I FUDBAL! Sa utakmice ABA lige jurio na fudbalske POLJANE, tamo je pravio čuda (VIDEO)

Nikola Otašević, nekadašnji srpski košarkaš, otkrio je zanimljive detalje i ispričao neobične anegdote iz svoje karijere.

On je nedavno gostovao u podkastu "Jao Mile" koji vodi Mile Ilić, još jedan penzionisani košarkaš.

Između ostalog, bivši plejmejker je govorio i o problemima u porodici koji su nastali nakon poena za pobedu protiv Partizana, a javnosti je posebno zanimljiva bila priča o tome kako je u toku karijere igrao fudbal u beton ligi.

Otašević je najveće uspehe u karijeri zabeležio dok je bio član podgoričke Budućnosti sa kojom je osvojio četiri titule prvaka Crne Gore, kao i četiri Kupa te zemlje.

Upravo tog perioda se prisetio tokom gostovanja u pomenutom podkastu.

- Ja nemam klub, zove me Miško Ražnatović, moj menadžer, i kaže mi 'Imamo Budućnost, sutra da se javiš'. To je bio četvrtak, i ja kažem da pre utorka ne mogu nikako, imama neke obaveze. U nedelju igrao utakmicu u Vranjanima za taj fudbalski klub Siti, krenem da nabacim loptu, pređe preko noge i lobujem golmana, ne znam kako da se radujem. Dao sam sto puta koš, ne može da se poredi ništa. Ono selo, nema trave, pola trava pola zemlja, ja na kolena i proklizam... Dolazim u Podgoricu, ovako me Dejan Radonjić gleda i pita 'Šta si to radio', ja kažem da sam pao... On me samo pitao, s motora? A ja igrao u Vranjanima, neki čiča kaže "daj damo ovom malom 200 evra da igra za nas", ovi mu odgovore da sam košarkaš, on se iznenadio - rekao je Otašević.

Epizoda podkasta u kojoj je gostovao Otašević izuzetno je popularna i za tri nedelje je skupila više od 400.000 pregleda. Teško je izbrojati reakcije na društvenim mrežama koje se pojavljuju čak i nakon toliko vremena.

Zahvaljujući jednoj dobili smo i dokaz da je bivši plejmejker pravio velike stvari i na travnatom terenu.

Na nalogu "Jao Mile" na društvenoj mreži Tviter objavljen je video gola koji je Otašević opisao i trenutak kada je "uništio" kolena.

Radonjić je bio protivnik njegovog odlaska na fudbalske utakmice.

- Igramo protiv Splita (ABA liga - tada NLB liga), ja odigrao dobro za Budućnost, bila na TV-u utakmica, pobedili smo. Ja u kola i za Užice odem, ujutru igrali u Biosci to je jedno selo pored Užica, nabacuje neki posle kornera, ja glavom i gol. Sledeći napad ja stativu pogodim, posle penal nada mnom, ovaj šutira, daje gol. Prilazi meni kapiten njihov i pita 'Igraš li ti košarku?', ja kažem da igram, on kaže, Budućnost? Gledao sam te sinoć, svaka čast, ali otkud ti ovde? Branio mi Radonja posle da idem, sve se čuje.

On je priznao i da je njegova "fudbalska karijera" trajala

- Sve godine dok sam bio u Budućnosti, sve četiri godine sam igrao i fudbal, nema jačeg osećaja kad daš gol, kakav koš, kakvi bakrači - zaključio je Otašević.

Otašević je igračku karijeru započeo u rodnom Užicu, a između ostalog igrao je za OKK Beograd, poljski Anvil, Hemofarm, MZR, Metalac, Temišvar.

Član Budućnosti je bio od 2007. do 2011. godine, a karijeru je završio kao košarkaš užičke Slobode 2019. godine.

Pored velikog uspeha sa crnogorskim timom, može da se pohvali da je dva puta bio prvak Makedonije i osvajač makedonskog Kupa, Kupa Poljske.

Nije izabran na NBA draftu 2004. godine.

Kurir sport