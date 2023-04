NAVIJAČ ZVEZDE U ČAČKU UBODEN NOŽEM U SRCE, SEO NA KLUPU I IZDAHNUO: Prošlo je 7 godina od smrti Aleksandra Jaćimovića (21)

Na današnji dan pre tačno sedam godina na Gradskom trgu u Čačku, u tuči navijača ubijen je Aleksandar Jaćimović koji je tada imao samo 21 godinu. U nameri da zaštiti prijatelja uboden je nožem u srce. Kako su tada naveli u tužilaštvu, nakon uboda prišao je obližnjoj klupi, seo i na njoj izdahnuo. Zbog ovog zločina Viši sud u Čačku je 2017. godine osudio Čačanina, Dušana Babića (22), na 18 godina zatvora zbog teškog ubistva.

Godinu dana nakon zločina javnosti su se obratili i Aleksandrovi roditelji.

- Sud je rekao svoje. Kazne su izrečene. I na koliko god godina da su osuđeni, nama to Aleksandra neće vratiti, niti će bol zbog njegovog gubitka ikada proći. Oni zbog kojih Aleksa nije više sa nama ne pripadaju ni jednoj navijačkoj grupi, sa pozamašnim su policijskim dosijeima. Izgubili smo dete. I sada posle godinu dana bol ne prestaje. I ne može niko i ništa to da nadoknadi. Ali nismo samo mi kao roditelji izgubili, izgubili smo svi kao društvo. Kako se treba ophoditi prema deci koja tek stasavaju i koja treba da izađu grad, da prošetaju, da se druže…? Treba pronaći model da se više nikad nikome ovako nešto ne desi… Jer verujte, bol je neopisiva! I to samo roditelji koji su izgubili dete znaju, pogotovo na ovako stravičan način, napisali su godinu dana nakon smrti svog sina reči koje kidaju srce, Biljana i Rajko Jaćimović.

Aleksandar je bio studnet DIF-a, prepoznatljiv po širokom omehu i izuzetnom vaspitanju. Igrao je fudbal, voleo Zvezdu, ali nikada se njegovo ime nije moglo povezati ni sa jednim, pa ni najmanjim incidentom. Ni kriv, ni dužan stradao je u centru grada u kom je rođen. Njegovi prijatelji i dalje sa tugom obeležavaju svaki njegov rođendan, ali i godišnjicu smrti. U Aleksinu čast pokrenut je i Memorijalni turnir "Aleksandar Jaćimović" koji se održava na fudbalskom terenu Sportskog centra Mladost.

- Zauvek će ostati u našim srcima, jer takav čovek se ne zaboravlja. Teško nam pada svaka godišnjica i svako sećanje na dan kad nas je zauvek napustio. Bio je izuzetan prijatelj, primeran i dobar mladić i njegova smrt je veliki gubitak za sve one koji su ga poznavali i voleli. A verujte, bilo ih je mnogo pošto je bio omiljen u svakom društvu, rekli su za RINU Aleksandrovi prijatelji koji su danas bili na turniri na terenu pored Morave.

