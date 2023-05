TSC OPREZAN PRED NOVI PAZAR! Lazetić: Ekipa koja nam uz Zvezdu i Partizan najmanje odgovara

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić izjavio je da je Novi Pazar uz Crvenu zvezdu i Partizan "najnezgodniji" protivnik za njegovu u ekipu.

"Dolazi nam protivnik koji je za nas u Zvezdu i Partizan najnezgodiniji. Izgubili smo obe utakmice koje smo igrali protiv njih. Njihov nam način igre ne odgovara. Moramo maksimalno da se koncentrišemo", izjavio je Lazetić, a preneo klub.

Fudbaleri TSC-a u četvrtak, 4. maja od 16 časova, dočekuju na TSC Areni u Bačkoj Topoli ekipu Novog Pazara, u utakmici četvrtfinala Kupa Srbije.

"To je tim koji ima velike ambicije ove sezone. Poslednjih godina su se borili za ostanak u ligi, a ove sezone su u borbi za Evropu gotovo celo prvenstvo. Nećemo kalkulisati, izvukli smo lekcije iz prethodnih utakmica, dobro smo se spremili i nadam se da će se to već videti na ovoj utakmici", dodao je on.

foto: Starsport

Lazetić je rekao da je pokušao da odmori igrače posle prvenstvenog duela sa Partizanom, i da analizira taj meč u kom je TSC poražen sa 1:3.

"Ovo je izuzetno važna utakmica, jer je eliminaciona, ali je svakako ne bih izdvajao od ostalih utakmica koje smo igrali u poslednje vreme. Ulazimo u period gde će svaka utakmica na neki način biti eliminaciona i to nam govori da moramo biti maksimalno fokusirani, bez mnogo prostora za greške", rekao je Lazetić.

