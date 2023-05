PORODICA GA KAO SMEĆE IZBACILA IZ KUĆE, A GOLMAN REALA MU SPAVAO SA DEVOJKOM! Rođeni OSVETNIK: Šok životna priča heroja Sitija!

Ćudljivi Belgijanac Kevin De Brujne postao je udarna igla Mančester sitija i reprezentacije Belgije, jedan od najboljih igrača na planeti i to potvrđuje iz meča u meč.

Lider Građana u utorak je fenomenalnim golom utišao Santijago Bernabeu i potrudio se da njegov tim neporažen napusti Madrid (1:1). Pokazao je još jednom da mu nema ravnog na njegovoj poziciji! Zasluženo je izabran za najboljeg igrača prve polufinalne utakmice i ako Siti konačno podigne pehar namenjen pobedniku Lige šampiona - De Brujne će definitivno biti najzaslužniji za to!

Trnovit put do zvezda

Kevinov put do uspeha nije bio nimalo lak. Tvrdoglavi, povučeni dečak izrastao je u neprikosnovenog gospodara sredine terena, ali to se nije dogodilo preko noći.

Ovaj fudbalski čarobnjak imao je izuzetno teško detinjstvo. Živeo je sa majkom i sestrom, ali već sa 14 godina napustio je kuću. Genk mu je dao ponudu, a njegova majka nije želela da napusti posao i preseli se u drugi grad. Istina, čak i dok su živeli zajedno ona je dosta putovala, pa je više bio sam nego sa porodicom.

Genk ga je prvo smestio u internat, a onda su mu našli hraniteljsku porodicu, ali stvari se nisu odvijale onako kako su planirali.

Kevin je tokom praznika otišao kući, a po povratku doživeo je veliki šok. Njegova hraniteljska porodica ga je izbacila iz kuće na surov i bolan način.

"Kažu da je to zato što si takav, kakav si. Rekli su da si previše tih i komplikovan. Ne mogu da ostvare kontakt s tobom i zbog toga te ne žele više" rekla mu je tada plačući njegova majka.

Mladog je njihv gest užasno potresao.

"Bio sam u potpunom šoku, bilo je jako teško. Ta porodica mi to nikada nije rekla u lice. Da jeste, ne bi bio problem. Boravio sam sam u svojoj sobi i nikada nikome nisam smetao. Mahnuli su mi kada sam odlazio kao da je sve u redu, a onda su klubu rekli da više ne žele da me vide", otkrio je svojevremeno De Brujne.

Na fantastičnog veznjaka ta epizoda ostavila je dubok trag.

"Najviše mi se urezala u sećanje ta rečenica: 'Zato što si takav, kakav si. Primio sam to jako lično'".

Malo je falilo da situacija sa hraniteljskom porodicom uništi i fudbalski put talentovanog Belgijanca. Klub je bio ubeđen da je problem u njemu i veše nisu hteli da plaćaju drugoj porodici da se brine o Kevinu. Prebacili su ga odmah u drugu ekipu Genka i postao je potpuno nebitan u klubu. Ali nije se predavao, nepravda koju je doživeo motivisala ga je da radi jače i više nego ikada.

"Trenirao sam kao lud. Bilo je toliko žara u meni. Bio sam lud. Sećam se utakmice koja je sve promenila. Ušao sam u drugom poluvremenu i sav bes je izbio iz mene. Postigao sam pet golova" otkrio je svojevremeno Belgijanac.

Par meseci kasnije usledio je promovisan je u prvom timu i tada kreće njegov neverovatan fudbalski uspon.

foto: VIRGINIE LEFOUR-BRUNO FAHY / AFP / Profimedia

Kada shvatila da je ispustila "zlatnu koku", žena iz hraniteljske porodice došla je da moli Kevina za oproštaj, ali bilo je kasno.

"Prišla mi je žena iz te iste porodice i rekla mi da me žele nazad. Nasmejala se i rekla mi da se vratim, Mnei nije bilo smešno, pa sam joj rekao: 'Izbacili ste me kao da sam smeće, a sad kad mi je krenulo me želiš nazad? To što ste me šutnuli, samo mi je dalo snage'", odbrusio joj je De Brujne.

foto: BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajnim igrama u Genku privukao je pažnju brojnih skauta i 2012. godine završio je u moćnom Čelsiju. Međutim, u Londonu se nije snašao. Nije uspeo da nađe zajednički jezik sa Žozeom Murinjom koji ga je slao na pozajmice, da bi nakon nekoliko sjajnih sezona u Verderu i Volfsburgu završio u Mančester sitiju za 55 miliona evra.

Gvardiola je našao zajednički jezik sa povučenim Belgijancem i on je eksplodirao i potpuno razvio svoj neverovatan talenat.

Osveta golmanu Reala Fantastičnim golom na Santijago Bernabeu De Brujne je servirao osvetu svom bivšem prijatelju Tibu Kurtoi. Naime, pre desetak godina vezni fudbaler Sitija bio je u vezi sa Kerolajn Lajnen koja je potom završila u krevetu njegovog saigrača iz reprezentacije i golmana Real Madrida. "Moja bivša devojka je često putovala u Madrid, pošto se od ranije poznavala sa Kurtoom došlo je do toga da me prevari. Rekao sam mu u lice da znam da je spavao sa njom i od tada imamo samo profesionalni odnos. Nismo više jedni od najboljih drugova, ali smo ok. Selektor me je pitao da li želim da Kurtoa bude odstranjen iz reprezentacije, ali ja nisam hteo. Iako se desilo što se desilo, on je dobar golman i potreban je Belgiji", rekao je 2014. godine De Brujne. foto: Shutterstock/Oleksandr Osipov, Shutterstock/Photo Works, Instagram Printscreen Svoju verziju priče iznela je i atraktivna devojka koja se našala u ovom "ljubavnom trouglu". "U leto 2012. godine, Kevin mi je rekao da je imao aferu sa mojom najboljom drugaricom i ja sam mu rekla da bira između mene i nje. Bila sam spremna da mu dam drugu šansu, ali naša veza nije bila ista posle toga", počela je svoju priču Kerolajn koja je rekla da su je De Brujneovi roditelji naterali da ćuti o tome, inače će je tužiti zbog toga, a onda je ispričala šta se dogodilo sa Kurtoom: "Onda sam otišla u Madrid, da mu vratim milo za drago, a on je mislio da je moje putovanje odlična ideja, ali onda se dogodilo nešto što nije smelo. Te večeri, Tibo mi je dao nešto što nisam dobila za tri godine veze sa Kevinom. Sa Tibom sa m mogla da pričam o svemu, a spremio mi je i večeru, što Kevin nikada nije učinio. Kevin me je izdao i pomislila sam zašto i ja ne bih uradila isto". Sjajni fudbaler je od 2017. gdine uplovio u bračne vode sa Mišel Lakroi i danas je ponosan otac troje dece.

Kurir sport