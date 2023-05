BRUTALNA IZJAVA LEGENDE JUNAJTEDA: Mi smo se posle poraza TUKLI U SVLAČIONICI, danas se ove "PAHULJICE" odmah plaču mami i tati!

Proslavljeni fudbaler i bivši trener Mančester junajteda, Ole Gunar Solskjer, smatra da bi retko koji igrač danas "preživeo" režim legendarnog Aleksa Fergusona.

Igrači više nisu ono što su bili, smatra Norvežanin. On tvrdi da su za razliku od njegovih nekadašnjih saigrača i rivala današnji fudbaleri previše mekani.

"Bila je to fantastična svlačionica. Roj Kin je bio vođa, Geri Nevil najpopularniji, Gigs glavni zabavljač... To su bili rođeni pobednici. Mrzeli smo da gubimo, dešavalo se da se nakon poraza posvađamo i potučemo u svlačionici. Tako i treba nakon loših utakmica, morate prodrmati jedan drugog. Ako to danas uradiš momcima, odmah će plakati mami, tati ili agentu. Oni su poput pahuljica. Retko ko bi od današnjih igrača preživeo našu svlačionicu", smatra Solskjer.

foto: Profimedia

Norvežanin je u Junajtedu proveo 11 godina u periodu od 1996. godine do 2007. Odigrao je 366 utamica, postigao 126 golova i upisao 50 asistencija.

Kasnije se oprobao i u ulozi trenera na Old Trafordu, ali nije se proslavio.

