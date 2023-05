TO ŠTO JE NAPISAO NJEMU NA OBRAZ...! Vranješ ŽESTOKO isprozivao Ostojića, a ovaj BRUTALAN ODGOVOR gotovo da niko nije očekivao!

Proteklih nekoliko dana, srpski fudbaler Ognjen Vranješ intenzivno se dovodi u vezu sa Partizanom, međutim ta vest nije naišla na pozitivnu reakciju Grobara.

Povodom celokupne situacije, bivši fudbaler Partizana, danas član Teleoptika Bojan Ostojić oglasio se i izneo svoje mišljenje.

- Ne ulazeći u kvalitet igrača ili bilo koga, lično smatram da bi to bio loš potez za klub. To ne ide u prilog dešavanjima na prethodnoj utakmici, koja bi se sigurno preslikala i na celu narednu sezonu, donela negativan efekat na tribine i teren. To je samo jedan od primera, a imali smo ih u prošlosti - rekao je Bojan Ostojić u razgovoru za portal Nogomania i nastavio:

Ubrzo nakon toga usledio je odgovor Vranješa:

- Kako odjednom svi sad veliki grobari se javljaju, poltorni poput Ostoje koji je došao u klub na p***** k**** i tako ostao u njemu, e moji bivši igrači al ste jadni svi do jednog - napisao je Vranješ na Instagramu.

Sada je Ostojić u razgovoru za ALOonline kazao da svojom izjavom uopšte nije mislio na Vranješa.

– Nijednog momenta nisam upitan o Ognjenu Vranješu, ako se on pronašao u mojim rečima to je njegov problem, njegovo pravo na mišljenje kao što i ja imam pravo na svoje. Smatram i ponavljam, svako ko na bilo koji način uvredi neki klub, zvao se Partizan, Voždovac, Čukarički ili bilo kako, odnosno ako vređa zaposlene, trenere ili kafe kuvaricu, ne zaslužuje da nosi grb i dres tog kluba. Vranješa lično ne poznajem, niti mu želim bilo kakvo zlo, naprotiv, želim mu svu sreću u životu, a to što je napisao njemu na obraz. Smatram da sportisti treba da budu primer na terenu i van njega da budu uzori deci pravim ponašanjem i rečnikom, bilo da su na početku ili zalasku karijere – kazao je Ostojić za ALOonline i dodao:

– Čak i da nisam deo Partizana, već nekog drugog kluba, isto bih mišljenje imao.

Kurir sport