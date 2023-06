ČUKARIČKI NE MORA DA BRINE ZA BUDUĆNOST! Mladi golgeter i reprezentativac Srbije produžio ugovor sa Brđanima do 2026. godine!

Čukarički je potpisao novi ugovor sa napadačem iz Omladinske škole, Andrejom Subotićem. Ovaj momak, koji iza sebe ima fantastičnu sezonu u Kadetskoj ligi Srbije, obavezao se na vernost klubu sa Banovog brda do juna 2026. godine. Subotić je jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji, a u Čukaričkom je već dve godine.

Napadač rođen 30. avgusta 2006. godine u Gradiški, debitovao je za Čukarički u utakmici Kadetske lige Srbije, u pobedi protiv Rada od 5:3 u septembru 2021. godine, kad je postigao pogodak. U međuvremenu postao je standarni član kadetske selekcije Čukaričkog, a naredne sezone nastupaće za omladince. Subotić je i reprezentativac Srbije, igrao je za Orliće u maju na prvenstvu Evrope za dečake do 17 godina u Mađarskoj.

- Veliko je zadovoljstvo što sam potpisao novi ugovor. Ali, istakao bih pre svega da me čeka još mnogo rada, verujem da me u budućnosti čeka još ovakvih potpisa. Nadam se da ću svojim igrama, golovima i ponašanjem što pre dobiti šansu i u prvom timu, to je želja svih nas koji smo u Omladinskoj školi Čukaričkog – kazao je Andrej Subotić, koji je potom dodao:

- Sezona koja je nedavno završena je bila odlična, na klupskom, ali i na individualnom planu. Na žalost, titula nam je izmakla u poslednjem kolu, ali ćemo se potruditi da to sledeže sezone ostvarimo u omladinskoj konkurenciji. Čeka nas novi trener, novi izazovi, siguran sam da će sve biti kako treba.

Bio je Subotić i sa kadetskom reprezentacijom Srbije na kontinentalnom šampionatu.

- Evropsko prvenstvo nam je ostalo u lepom sećanju, iako postoji žal za plasmanom u četvrtfinale i borbom za plasman na Mondijal. Igraćemo i za dve godine na istom nivou, želja je da napravimo još veći uspeh – istakao je Subotić.

Kurir sport