DVOJICA NOVIH FUDBALERA NA SPISKU PIKSIJA ZA SEPTEMBAR: Srbija bi mogla da dobije osveženje u timu pred odlučujući meč sa MAĐARIMA

Direktor Stevan Stojanović i selektor Dragan Stojković Piksi uradili su mnogo za reprezentaciju Srbije u prethodnom periodu, posebno kada je u pitanju osvežavanje igračkog kadra.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Zahvaljujući sportskoj diplomatiji Lazar Samardžić je umesto Nemačke izabrao Srbiju. U reprezentaciju je vraćen Srđan Babić koji je imao poziv BiH, talentovani Stefan Mitrović je bukvalno ispred nosa otet Kanadi, Mile Svilar je izabrao Srbiju pre Belgije.

U fokusu Orlova su Darian Maleš, mladi reprezentativac Švajcarske i Vladan Kovačević, bivši golman mlade selekcije BiH. Orlove u septembru očekuje prvi duel protiv selekcije Mađarske u kvalifikacijama za EP 7. septembra u Beogradu, a tri dana kasnije Srbija će gostovati u Litvaniji.

foto: Vinny Orlando/IPA Sport / ipa-ag / IPA / Profimedia

- Što se tiče Maleša, mi smo još u martu konstatovali da se radi o ozbiljnom igraču. Od momka zavisi, on je taj koji treba da odluči u kojoj reprezentaciji vidi sebe u A timu, u Švajcarskoj ili Srbiji - rekao je za Kurir Stevan Stojanović i nastavio:

- Oko Kovačevića postoji administrativni problem i papriologija koja nije potpuna. Sada je sve na advokatima da se to sredi. Sve zavisi i od FIFA i njihove odluke. Propisi su nekako nedefinisani, mogu da se tumače na razne načine... Kovačević nije imao državljanstvo Srbije, iako je imao pravo na njega. Njegovi roditelju jesu naši državljani. To su pravne stvari. Ako se sve reši kako se nadamo, biće na spisku za septembar.

foto: JAKUB ZIEMIANIN/Profimedia

Sportski direktor srpske fudbalske reprezentacije osvrnuo se na činjenicu da bi dosta igrača Orlova ovog leta moglo da promeni klub. Tu se pre svega misli na Sergeja, Vlahovića, Mitrovića, Grujića, Samardžića... Đuričić i Mladenović su već potpisali za Panatinaikos.

- Sve je moguće u prelaznom roku. Dosta naših momaka je u fokusu. Žele ih veliki i moćni klubovi, što pokazuje da imaju kvalitet. Sve su to dobri momci i profesionalci. Ali treba ih pustiti, oni znaju šta im najbolje odgovara. Nekada nisu ni finasije presudne. Mi ćemo sve to ispratiti, ali pre svega to je lična stvar. Nama je najbitnije da svi budu zdravi i da igraju pred mečeve u septembru. Cilj je da odemo na EP - ocenio je Stevan Stojanović.

Kurir sport/A. Radonić