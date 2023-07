SLAVI "OLUJU" I PROTERIVANJE SRBA IZ REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE: Golman iz Hrvatske iz samo jednog razloga nosi broj 95 na dresu!

Fudbalski klub Sarajevo ovog leta angažovao je nekoliko igrača, među njima i golmana iz Hrvatske Lovrea Rogića.

foto: Printskrin/Instagram FK Sarajevo

Na predstavljanju u novom klubu Lovre Rogić (27) nije govorio koji će broj da izabere u FK Sarajevo. Iako su mediji iz BiH spekulisali da će to biti broj 95, to se ipak nije dogodilo.

Čini se da je Lovre Rogić manje domoljub kad izađe iz "Lijepe njihove", pošto je u FK Sarajevo izabrao broj 39 na dresu. Baš taj broj krasi fotografije njegovog dresa na instagram stranici novog kluba.

Prethodnih pet sezona Lovre Rogić proveo je u Šibeniku. Kada je dalmatinski klub ispao u drugu ligu, Rogić je odlučio da promeni sredinu i prihvatio je poziv iz Sarajeva, sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

foto: Printskrin

Dok je nosio dres Šibenika Lovre Rogić se u izjavi datoj HRT pohvalio zašto i zbog kojeg razloga nosi broj 95 na dresu.

- Broj 95 nosim jer sam rođen 1995. godine, nešto iza Oluje. I s tim želim odati počast svim "braniteljima" koji su dali život za ovu domovinu - rekao je Rogić početkom februara u razgovoru za HRT.

foto: Printscreen/Youtube

"Oluja" je bila zloglasna akcija oružanih jedinica Hrvatske protiv Republike Srpske Krajine od 4. do 7. avgusta, posle koje je proterano više od 250.000 Srba sa vekovnih ognjišta iz Dalmacije, Like, Banije i Korduna. Hrvatski vojnici ubili su prema srpskim izvorima više od 2.000 civila. Prema izveštajima određenih humanitarnih organizacija bilo je to najveće etničko čišćenje u 20.veku.

