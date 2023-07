DUŠAN KERKEZ: Hvala publici, mnogo nam znači podrška

Čukarički je pobedom otvorio sezonu, trijumfovao je protiv niškog Radničkog (2:0), prvi put na Banovom brdu još od 3. juna 2020. godine, kad je sa tri gola Slobodana Tedića u četvrtfinalu Kupa viđen veliki preokret (3:2).

Četiri naredna duela na istom stadionu završena su nerešenim ishodima, pa time pobeda protiv Nišlija na otvaranju 18. šampionata Srbije dobija na značaju.

– Nisam zadovoljan mnogim stvarima, ali ne tražimo alibi. Ako i postoje neke greške, to ćemo da rešavamo radom na treninzima, analizama... Moramo da budemo svesni, da trenutno osim Crvene zvezde, svi mi ostali moramo dobro da se pomučimo da pobedimo svakog protivnika. Ipak, ovo je prva utakmica i menjao bih igru za pobedu, naročito ako se setim debija od prošle godine protiv TSC-a. Tada je igra bila bolja, ali smo izgubili. Tri boda su najbitnija, spremamo se za sledeću utakmicu – rekao je Dušan Kerkez, šef struke Čukaričkog, koji je potom nastavio:

– Razmišljao sam o tome kako će moji igrači reagovati protiv Radničkog, setio sam se prošlogodišnje utakmice sa Nišlijama ovde. Tada je takođe bio penal za goste, ali pred kraj utakmice. Zasluženo je tada Radnički odneo bod sa Banovog brda. Video sam da su moji igrači u jednom trenutku delovali malo uplašeno i na tome moramo da radimo. Imamo igrače u finim godinama koji već dugo igraju Super ligu, a to ne bi trebalo da im se dešava. Želim da igramo bolje. U nekim momentima je bilo ono što tražim i što smo radili na pripremam.

Istakao je Kerkez da je tek početak sezone i da prelazni rok uveliko traje, te da je moguće očekivati i odlaske sa Banovog brda.

- Imamo dosta dobar igrački kadar, ali spremni smo na to da će biti promena, odlazaka. Prelazni rok je živa stvar, svi znaju kako funkcioniše Čukarički. Doveli smo neke igrače unapred, razmišljajući šta može da se desi ako neko ode. Dok se sve to ne iskristališe, dok ne budemo imali sigurnih 25 igrača, to će nam malo otežavati rad. Ipak, to je na meni, stručnom štabu, da sve držimo na nivou. Siguran sam da ćemo igrati bolje, mada nam sada ni protivnik nije dozvolio, moramo da priznamo da je i Radnički igrao dobro. Ipak, želim da ovaj tim pokaže da prošle godine nije bio slučajno treći.

Ovusu je ipak ostao na Banovom brdu, momak koji je igrao i za reprezentaciju Gane biće u konkurenciji za tim.

– Čekao je inostrani transfer, koji se nije desio i sada je tu. Razgovarali smo, radi se dobrom igraču, svestan je nekih stvari, odnosno šta očekujemo od njega i šta može da doprinese ekipi. U analizi prethodne sezone, sigurno da ni on nije zadovoljan. Jasno je da može više. Biće mu potrebno još malo vremena.

Asistenti kod golova bili su igrači ponikli u Omladinskoj školi Čukaričkog, Bojica Nikćević i Igor Miladinović.

– Nisam iznenađen Bojicom Nikčevićem, bez obzira što je došao sa pozajmice. Sa njim je radio moj veliki prijatelj Vlada Gaćinović i znao sam kako igra tamo. Odnosom, karakterom i kvalitetom pokazuje, ne da će biti član ovog kluba, već da će predstavljati veliko pojačanje. Na njemu je da nastavi da radi. Naravno, biće uspona i padova. Tu je i mladi Miladinović, zbog kojeg nisam spavao pre utakmice, mnogo sam razmišljao i zbog nekih taktičkih razloga sam odlučio da ga ostavim na klupi. Potrebno je samo da nastave tako i uz starije igrače mogu samo da napreduju – zaključio je Kerkez.

Otvorio je Čukarički kapije stadiona na Banovom brdu, što je publika prepoznala i u većem broju nego inače podržala je prošle godine trećeplasirani tim Super lige.

– Zahvalio bih se publici što nas je podržala u prvoj utakmici. Skoro nije bilo ljudi na našem stadionu u ovolikom broju, naročito u letnjem periodu. Verujem da ćemo igrati još bolje i da će stadion biti sve puniji – istakao je Kerkez.

