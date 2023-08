RIKARDO SA PINTO POVISIO TON NA SRPSKE NOVINARE: Nemojte to da zaboravite!

Fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su u revanš utakmici drugog kola u Novom Sadu izgubili sa 1:2 od kiparskog APOEL-a.

U prvoj utakmici pre sedam dana na Kipru, APOEL je pobedio sa 2:1, pa se tako ukupnim rezultatom 4:2 plasirao u treće kolo.

Nekadašnji trener Crvene zvezde Rikardo Sa Pinto sada je trener Apoela posle meča je podigao ton na konferenciji za novinare i spomenuo crveno-bele iz Beograda.

"Kad se došlo do toga da će Sa Pintu igrati protiv Vojvodine rekli ste da ću izgubiti 3:0, a zaboravili ste da kažete da tada kada sam izgubio sa Zvezdom da su igrali igrači od 17, 18 godina. Nemojte to da zaboravite!", povikao je on.

foto: Starsport©

"Utakmica je bila onakva kakvu smo očekivali. Protivnik je bio bolji u prvom poluvremenu. Nisu imali šta da izgube i mogli su da promene rezultat. Borili su se i dobro su igrali. Nismo bili dovoljno agresivni u duelima, nismo ispunili naš plan i prvi deo je bio jako težak", rekao je Sa Pinto i dodao:

"Uvek je lakše kada se pobedi. Trijumf vam uvek donese samopouzdanje. Juče smo pričali da želimo da pobedimo i uspeli smo".

APOEL će u trećem kolu igrati protiv gruzijske ekipe Dila Gori, koja je u dvomeču bila bolja od ukrajinske Vorskle.

