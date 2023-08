VELIKI OBRT U ISTRAZI! Hrvatski mediji tvrde: Navijaču AEK smrtonosne povrede nije naneo hrvatski državljanin nego GRK!

Grčki navijač atinskog fudbalskog kluba AEK izboden je nožem u tuči sa navijačima hrvatskog kluba Dinamo Zagreb i podlegao je povredama, saopštila je grčka policija.

Najmanje osam osoba je povređeno, tri Grka i petoro Hrvata, u tuči navijača dva kluba pre meča kvalifikacija za Ligu šampiona koji je trebalo da se odigra večeras na AEK-ovom stadionu Nea Filadelfija u predgrađu Atine.

"Ozbiljni incidenti dogodili su se ispred stadiona Nea Filadefija. Jedan grčki mladić izboden je nožem na smrt", saopštila je grčka policija i dodala da je još osam osoba povređeno.

foto: Printscreen

Hrvatski "Index" prenosi spekulacije koje mogu da dovedu do bitnog obrta u istrazi, a to je da smrtonosne povrede navijaču AEK nije naneo hrvatski državljanin! Naime, kako se navodi to je učinio Grk jer nađeni otisci pripadaju njemu.

Grčka policija navodi kako je napadač na smrtno stradalog navijača ostavio svoj DNA. Traga se za nožem koji je odbačen i sakriven kao ključnim dokazom u ubistvu.

Ali, prema poslednjim informacijama iz Atine, policija ima otiske ubice i reč je o grčkom državljaninu, prenosi Dnevnik Nove TV iz Atine.

foto: Marko Lukunic / Pixel Media / Profimedia

Podsetimo, grčka policija je privela 96 osoba posle nasilnih sukoba navijača. Uhapšene osobe će izaći pred tužioca , prenosi grčka novinska agencija Ana.

Stotinak huligana hrvatskog kluba nalazi se u Atini, navela je agencija.

