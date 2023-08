IZDAO NAS JE I RAZOČARAO! Bura u Italiji zbog transfera, oglasila se legenda: Nismo to očekivali od njega kao čoveka

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Dok se samo čeka zvanična potvrda da će Romelu Lukaku (30) preći u Juventus nakon što je godinama igrao za Inter, najvećeg rivala, u Italiji su ogorčeni na njega.

Iako je ugovorom vezan za Čelsi, on je od 2019. do ovog leta u dresu "nerazura" odigrao čak 132 utakmice, osvojio titulu, emotivno vezao navjiače za sebe i isticao im vernost. Ali ta vernost po svemu sudeći više ne važi i to je video i legendarni kapiten Intera, Havijer Zaneti.

"Lukaku nas je izdao. Veoma smo razočarani. Očekivali smo potpuno drugačije ponašanje od Romelua. I kad pričamo o njemu kao profesionalcu i kad govorimo o njemu kao čoveku", rekao je Argentinac.

I zaista, mnogi pamte njegove reči nakon prvog odlaska iz Intera u Čelsi posle osvojene titule, kada je govorio "volim Italiju", "navijači Intera, dugujem vam veliko izvinjenje zbog naičina na koji sam otišao" i "duboko u srcu nadam se da ću opet igrati za Inter".

U međuvremenu se vratio iz Londona, gde je potpuno podbacio i nije opravdao ni deo transfera od 113 miliona evra. Dobio je novu priliku posle katastrofalnog nastupa na Svetskom prvenstvu za Belgiju, a sada je rešio da pogazi reč i da prihvati poziv Juventusa, sasvim sigurno svestan koliko je veliko rivalstvo dva tima u Italiji.

"Šta bih uradio ako bi mi došla ponuda od Juventusa ili Milana? Nikad ne bih otišao tamo. Nikad, nikad, nikad nikad", rekao je Lukaku za "Skaj sports" pre manje od dve godine - u decembru 2021! Sada je ipak odlučio drugačije i smaamo se još čeka da Juve to ozvaniči i da ga promoiviše u svom dresu. A ni navijači "Stare dame" nisu oduševljeni tom idejom.

"Lukaku, ostani u Milanu, već imamo rezervnog golmana. Ovde nikad nećeš biti dobrodošao", piše na transparentu koji su Juventusovi ultrasi istakli, fotografisali i "okačili" na društvene mreže.

