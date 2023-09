NEMA DILEMU! Predrag Mijatović JASAN: Hrvatska je ISPRED Srbije zbog ova TRI razloga!

Fudbalska reprezentacija Hrvatske već godinama beleži daleko bolje rezultate od Srbije.

"Orlovi" zaostaju za komšijama koje su uspele da stignu do same završnice na dva Mundijala uzastopno, te da pokupe srebrnu, a zatim i bronzanu medalju.

Legendarni Predrag Mijatović otkrio je koja su po njemu tri razloga zbog kojih je Hrvatska ispred Srbije u fudbalu.

- Kad pričam sa Lukom Modrićem, a i sa drugim igračima, vidim da su u samom startu, u pogledu nacionalnog odnosa, oni malo ispred nas. Pokušavam da shvatim zašto je to tako. I onda se setim moje generacije. Na primer, ja sam bio Jugosloven, pa onda Srbin i Crnogorac. Hrvati su se tada odvojili od Jugoslavije, a moja generacija je ostala Srbija i Crna Gora. Mi smo još uvek imali himnu ‘Hej Sloveni’, koju su pevali oni koji su se osećali Jugosloveni, dok neki i nisu, a Hrvati su imali himnu koju su od samog starta pevali svi zajedno i držali ruku na grudima… To su sve prednosti koje su imali u odnosu na nas - rekao je Predrag Mijatović na "Vivaldi forumu", a preneo "Magazin biznis".

foto: Kurir televizija

Zatim je u jednom dahu nastavio:

- Druga stvar, mislim da su Hrvati disciplinovaniji nego mi, a možda i poslušniji, to govorim na osnovu iskustva. Na primer, reprezentacija Jugoslavije koja je igrala u Čileu 1987. godine – okosnicu su činili Hrvati, tada kao Jugosloveni, Prosinečki, Boban, Šuker, Pavličić, Štimac, Jarni, šestorica njih i selektor Mirko Jozić, takođe Hrvat. I oni su slušali. Jozić odluči da zameni mene i ja sam nervozan, pa mu mašem, mu komentarišem… Kad zameni Bobana, Prosinečkog ili Jarnija, oni ne prave nikakav problem, oni su to normalno prihvatili. To je ta disciplina koju mi nismo imali, mi smo plahoviti ljudi - smatra Mijatović, pa dodaje:

- Postoji treća karakteristika zašto su Hrvati uspešni – talenat – ali u tome smo potpuno egal, po mom mišljenju. I mi smo talentovana nacija. Ovo je područje talenata ne samo u fudbalu nego i u drugim sportovima. Ali, od talenta do nekog vrhunskog rezultata moraju da vode disciplina i taj osećaj nacionalnog ponosa i pripadnosti.

Kurir sport / Magazin biznis