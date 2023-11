ŠTA SE DESILO ISPRED SVLAČIONICE CRVENE ZVEZDE?! Kapiten otkriva: Nije bilo nikakvih neprijatnih tonova između nas i navijača!

Kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović oglasio se povodom sastanka fudbalera i stručnog štaba sa navijačima, posle utakmice protiv TSC (1:1)

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Ružno je ovo što pojedini mediji danas objavljuju vezano za razgovor igrača i navijača. Tu priču guraju ljudi koji ne žele dobro Crvenoj zvezdi. Mi osećamo neizmernu ljubav i emociju koju naši navijači imaju prema klubu i takođe osećamo ogromnu podršku koju imamo od njih - rekao je Aleksandar Dragović i nastavio:

- Istina je da smo imali sastanak ispred zgrade sinoć posle utakmice, ali je to bio iskren i konstruktivan razgovor sa navijačima posle meča sa TSC-om. To su sasvim normalni razgovori koji se dešavaju između igrača i naroda koji voli Crvenu zvezdu. Shvatamo koliko ih boli svaki neuspeh i kiks, naročito kada se to odrazi na plasman na tabeli.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Aleksandar Dragović napominje da je razgovor sa navijačima bio konstruktivan.

- Normalno smo razgovarali i jedni drugima rekli šta imamo. Uvereni smo da imamo kvalitet i snagu da izađemo iz ove rezultatske krize. Navijači su uz nas svaki meč, svih 90 minuta. Tako je bilo i protiv TSC-a, navijali su do poslednjeg trenutka i verovali u nas. Želimo da im vratimo odnosom i igrom na terenu. Svesni smo da smo u krizi i taj razgovor sa njima će sigurno doprineti da što pre i lakše izađemo iz nje. Rekli su nam sve što im je na duši i koliko im je ovo teško palo - istakao je kapiten Dragović i dodao:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Nije bilo nikakvih neprijatnih tonova, a kamoli nečeg više. Opravdaćemo taj njihov odnos prema nama, kao i svih zvezdaša, koji i dalje veruju u ovaj tim, ali i kluba koji nam je dao veliku podršku. Verujem da će već protiv Radnika tribine biti solidno popunjene i da će se videti napredak u našoj igri i naravno rezultatu. Mogu samo da svima poručim da će Crvena zvezda biti šampion i ove sezone, po sedmi put uzastopno.

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 18.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Radnik iz Surdulice.

Kurir sport

