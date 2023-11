LEGENDA ZVEZDE BRUTALNO ZAGRMELA: "Barak Bahar je još juče trebalo da bude SMENJEN! Hitno je potreban REZ!"

Legendarni as crveno-belih i šampion Evrope iz Barija 1991. godine Dragiša Binić bez milosti je prema šefu struke kluba iz Ljutice Bogdana 1A Baraku Baharu, posle katastrofalnih i poražavajućih rezultata.

Crvenoj zvezdi su potrebno promene što pre, a Barak Bahar je morao da bude smenjen još juče, bez ustezanaja i dlake na jeziku rekao je Dragiša Binić.

Legendarni as crveno-belih Dragiša Binić, jedan od petorice strelaca sa penala u Bariju i osvajač Kupa šampiona 1991. godine brutalan je prema šefu struke, koga smatra najvećim krivcem za krizu u kojoj se klub nalazi. Situacija u Zvezdi nije dobra. Novembar je tek počeo, a šampion zaostaje šest bodova za Partizanom.

- Gledao sam utakmicu protiv TSC i neke stvari su nedopustive. Video sam da ti ljudi koji nose Zvezdin dres ne trče! Nisam video rad trenerske ruke! Ali, sam zato video neke početničke greške! Onako sporo da Zvezda igra... Možda ja ne znam... Možda nikada nisam igrao fudbal i nosio Zvezdin dres. Onako kilavo... Kakva je to igra? Ja tebi, ti meni... Klaj-klaj... Ne razumem. Nisam video loptu u prostoru, nisam video kretanje bez lopte, trčanje, nisam video da pomažu jedni drugima, da neko hoće da krene "1 na 1" - sa gorčinom u glasu priča za Kurir Dragiša Binić.

Barak Bahar kao trener Crvene zvezde sigurno je da snosi najveću odgovornost za neuspehe.

- Koliko čujem, on i ne ulazi u svlačionicu. Odvojen je od igrača, nema osećaj šta kome od njih fali, imali li neko od njih problem... Ne živi sa njima. I sami igrači nisu tim, jer između sebe gotovo i da ne govore. Nema druženja van terena, vidi se to po njima. Nisam video igrače Zvezde da zajedno sede i pričaju. Oni izgleda samo odrade taj trening. Nešto fali toj ekipi. Počev od trenera od njegovog rada. Imam utisak da nisu spremni. Fudbal je kolektivan sport i kad ne želiš da popraviš grešku svog saigrača, onda to nije u redu. A, u Zvezdi baš to rade. Jednostavno, Zvezda ne igra dobro, tamo ništa ne valja.

Zasad je uprava kluba iz Ljutice Bogdana 1A pružila podršku treneru, pitanje je dokad...

- Rez mora da se napravi! Nešto mora da se razdrma. Ako mene pitate, mislim da je trener još juče trebalo da bude smenjen! I ne treba nam trener stranac, već naš čovek. Ako mi treba da učimo fudbal od Izreaelaca, onda neka... Koga za trenera pitate? Nije to moj posao. To treba da rade ljudi iz Zvezde, oni znaju najbolje. Verujem da će brzo reagovati. Bilo kakva promena će biti dobra. Ovako ne valja. To vidimo i mi sa strane.

Još nešto je zasmetalo Dragiši Biniću.

- Mnogo je stranaca u Zvezdi. Nemam ništa protiv njih, ali ih je mnogo. Većina igrača moraju biti naši. Da razumeju klub, navijače, gde su došli. Ovi Zvezdini stranci ništa ne razumeju. Ali mislim da će brzo da osete. Vidim da je veliko nezadovoljstvo kod navijača. Čulo se sinoć šta misle... Šteta samo, što nije bila veća masa ljudi. U fudbalu, a posebno u Zvezdi moraš da izgineš... Za grb, za dres, za svog druga... Tako je barem bilo u moje vreme. Mislite da smo tek tako postali prvaci Evrope?!

Dotakao se legendarni as Crvene zvezde još jedne važne stvari.

- Neću da verujem da se ovo dešava mojoj Zvezdi! Ti momci koji sada igraju za Zvezdu, igraju za veliki novac. Mi smo za te pare išli preko, imali smo mnogo manje kada smo postali prvaci Evrope. Nije to u redu prema Zvezdi, rukovodstvu kluba, navijačima i narodu. Ne može to tako - zaključio je Dragiša Binić.

